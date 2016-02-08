Tahkim Kurulu, Amedsporlu Deniz Naki'nin 12 maçlık cezasına itirazını reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Amedsporlu oyuncu Deniz Naki'ye verdiği 12 maç men ve 19 bin 500 TL para cezasına ilişkin itirazı reddederken, 'yaptırımın ertelenmesi' talebini de kabul etmedi.

Radikal'in haberine göre; Spor Toto 2. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler forması giyen 26 yaşındaki oyuncusu Deniz Naki'nin, Fenerbahçe ile Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında forma giyemeyeceği kesinleşti.

Tahkim Kurulu'nun bugün gerçekleştirdiği toplantıda aldığı karar şöyle:

"Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün, futbolcu Deniz Naki ile ilgili PFDK'nın 04.02.2016 tarihli ve E.2015-2016/621, K.2015-2016/749 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde;

-PFDK'ca Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün futbolcusu Deniz Naki'ye ideolojik propaganda yapması ve sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle FDT'nin 42/4., 35/4. ve 10/2. maddeleri uyarınca 12 resmi müsabakadan men ve 19.500.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile;

-Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT'nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşıldığından "yaptırımın ertelenmesi" talebinin reddine oybirliği ile (K.2016/45) karar verilmiştir."