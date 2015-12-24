Tahir Elçi’siz ilk Lice duruşması; avukatlar sözlerini tekrarladı, onun adına savunma yaptı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, 1993 yılında dönemin Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın da aralarında bulunduğu 16 kişinin yaşamını yitirdiği olaylara ilişkin davanın 5. duruşması İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı. Davanın avukatlarından Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi olmadan ilk kez görülen duruşmada avukatlar Elçi’nin adına savunma yaparak önceki duruşmalardaki taleplerini yineledi.

Mağdur aileler tarafından kurulan Lice Adalet Arıyor Platformu’ndan Şiyar Kaymaz T24’e davaya ilişkin açıklamada bulundu. Kaymaz, sanıklardan emekli Albay Eşref Hatipoğlu’nun yine duruşmaya katılmadığını söyledi. Bu duruşmada tanık öğretmen, 1993’te Lice’de görev yapan öğretmen Mahmut Cantekin’in dinlendiğini belirten Kaymaz, avukatların yeni tanıkların dinlenmesini talep ettiğini söyledi. 28 Kasım’da Diyarbakır’da öldürülen Tahir Elçi’nin önceki duruşmada reddi hakim talep ettiğini hatırlatan Kaymaz, “Avukatlarımız Sayın Elçi’nin taleplerini yineledi. Onun adına savunma yaptı. Bir sonraki duruşmada yeni tanıkların dinlenmesini istiyoruz” dedi.

Avukatlarından Fatih Çetinkaya da "1990 yılında yaşanan olay ile bugün doğuda yaşanan olaylar aynıdır. Dolayısıyla bu dava büyük önem taşımaktadır. Mahkeme eğer bu davanın altından kalkamayacaksa bunun yolu bellidir. Mahkeme davadan çekilebilir” diye savunma yaptı.

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun da katıldığı duruşma 13 Mart 2016'ya ertelendi. Davanın avukatlarından Diyarbakır Barosu avukatı Yunus Muratakan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sanığın tutuklanması dışında tüm taleplerinin kabul edildiğini" söyledi.

Ne olmuştu?

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan 39 sayfalık iddianamede, 22 Ekim 1993 tarihinde dönemin Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın da aralarında bulunduğu 16 kişinin öldürülmesiyle ilgili sanıklar Eşref Hatipoğlu ve Tünay Yanardağ hakkında, "Taammüden öldürme", "Halkı isyana ve birbirini öldürmeye teşvik", "Cürüm işlemek üzere teşekkül oluşturma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Güvenlik gerekçesiyle daha önce Eskişehir'e nakledilen dosya TMK ile görevli mahkeme olmaması nedeniyle Yargıtay 5. Ceza Dairesi'ne geri gönderilmiş, Yargıtay davanın İzmir'de görülmesine karar vermişti. İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı. Davanın avukatlarından Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi de, tüm duruşmalarda hazır bulunmuştu.