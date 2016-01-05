Tahir Elçi’nin öldürüldüğü yerde bulunan 108 boş kovan 28 ayrı silahtan sıkılmış

Diyarbakır'da 2 polisin ve Baro Başkanı Tahir Elçi'nin yaşamını yitirdiği olay yerinde bulunan 108 boş kovanın 28 ayrı silahtan sıkıldığı tespit edildi. Kriminal raporda polis memuru Cengiz Erdur'un şüphelilerden PKK'lı Uğur Yakışır'ın yere attığı Glock marka silahla şehit edildiği belirlendi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Felat Bozarslan’ın haberine göre, Diyarbakır'da geçen 28 Kasım günü PKK'lıların polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur'un şehit etmesi ardından, Baro Başkanı Tahir Elçi'nin de yaşamını yitirdiği silahlı saldırı ile ilgili soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında yapılan ve 2 kez saldırıya uğrayan olay yeri incelemesi sırasında toplanabilen kanıtların kriminal incelemesi tamamlandı. İncelemede 2 polisin şehit olduğu Balıkçılarbaşı Meydanı ve Elçi'nin vurulduğu Yenikapı Sokak'ta bulunan 108 boş kovanın 16'sı uzun namlulu olmak üzere 28 ayrı silahtan sıkıldığı tespit edildi.

Raporda olay yerinde elde edilen 7.62 milimetre çapındaki 31 boş kovanın 12, 5.56 milimetre çapındaki 36 boş kovanın ise 4 ayrı uzun namlulu silahtan atıldığı tespit edildi. Kriminal incelemede Yenikapı Sokak'ta bulunan 9 milimetre çapındaki 28 boş kovanın 8 tabancadan, polislerin şehit edildiği bölgede bulunan 9 milimetre çapındaki 12 boş kovanın ise, 4 ayrı tabancadan sıkıldığı belirlendi.

İncelemede olay yerinde bulunan boş kovanlardan 6'sının Yenikapı Sokak'ta yaralanan polis memuru S.T.'ye ait 'Ceska' marka silahtan sıkıldığı belirlendi. Raporda Tahir Elçi'nin vurulduğu sokaktaki boş kovanlardan 4'ünün ise şüphelilerden PKK'lı Uğur Yakışır'ın kaçarken attığı Glock marka silahtan atıldığı tespit edildi. Kriminal raporda, Tahir Elçi'nin vurulduğu sokakta bulunan kovanlardan 2'sinin polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur'un şehit edildiği yerde ele geçirilen 3 boş kovanla aynı silahtan atıldığının tespit edildiği kaydedildi. Raporda olay yerinde atıldığı silah tespit edilemeyen bir adet kuru sıkı tabancaya ait kovan bulunduğu da kaydedildi.

Cengiz Erdur'u şehit eden silah glock

Kriminal incelemede 2 polisin şehit edildiği noktada ele geçirilen 12 boş kovandan 2'sinin olay yerindeki Glock marka silahtan atıldığı da tespit edildi. Raporda şehit polis memuru Cengiz Erdur'un vücudundan çıkan mermi çekirdeği gömlek parçası ve taksiye isabet eden mermi çekirdeğinin de Uğur Yakışır'ın elinde bulunan Glock silahtan çıktığının tespit edildiği belirtildi. Çıkan sonuca göre şehit polis Cengiz Erdur'un şüphelilerden Uğur Yakışır tarafından vurulduğunun kesinleştiği, bu şüphelinin Yenikapı Sokak'ta bulunan polis memuru S.T.'yi de yaraladıktan sonra kaçtığı belirtildi. Yetkililer Uğur Yakışır'ın silahının şarjöründeki 6'ncı merminin ters takılması nedeniyle daha fazla ateş edemediği ve Glock marka silahını sokakta bulunan polise fırlatarak kaçtığını belirtti.