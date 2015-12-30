Tahir Elçi cinayetinde yeni görüntüler; polisten gazetecilere tekme ve dipçikle müdahale

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin öldüğü gün kaydedilmiş yeni mobese görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde polislerin olay sonrasında bölgeden ayrılan gazetecilere tekme ve dipçikle müdahale ettiği görülüyor.

Doğan Haber Ajansı’ndan Felat Bozarslan’ın haberine göre, 28 Kasım günü Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin öldürüldüğü, polis memurları Cengiz Erdur ile Ahmet Çiftaslan'ın şehit edildiği, bir polis ile gazetecilerin yaralandığı olayla ilgili yeni Mobese görüntüleri ortaya çıktı. Yeni görüntülerde, olay sonrası yaşanan kargaşa dikkat çekiyor. Görüntülerde bazı polislerin, basın açıklamasını takip ederken çatışmanın ortasında kalan ve bölgeden kaçmaya çalışan gazetecilere tekme ve silah dipçiği ile vurduğu görülüyor. Zaman zaman havaya ateş açılırken, olay sonrasında bir seyyar sigara tezgahının tekmelenmesi de görüntülere yansıyor. Olay günü, Tahir Elçi'nin açıklaması, aynı dakikalarda 2 polisin şehit olduğu saldırı ve sonrasında yaşananlarla ilgili görüntüler basına yansımıştı.