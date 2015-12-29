'Deforme mermi' Tahir Elçi'nin vücudundan çıkmamış

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin, öldürüldüğü sokakta bulunan ve 11 numaralı delil olarak incelenmek üzere Ankara'ya gönderilen 'deforme mermi çekirdeği'nin üzerinde Elçi'ye ait vücut izi tespit edilemedi. Çekirdeğin sokakta yaralanan polis memuru S.T.'nin şüphelilerden Uğur Yakışır'a sıktığı mermilerden biri olduğu sanılıyor.

Doğan Haber Ajansı’ndan Felat Bozarslan’ın haberine göre, Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin 28 Kasım günü basın açıklaması yaptığı merkez Sur İlçesi Dört Ayaklı Minare önünde vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında 2 kez yapılan olay yeri inceleme çalışması saldırılar nedeniyle yarım kalırken, 2 polisin şehit edildiği nokta ile Tahir Elçi'nin vurulduktan sonra düştüğü bölgeye kadar 83 parça delil tespiti yapıldı. Tespit edilen delillerden 45'i toplanıp muhafaza altına alınırken, geri kalan deliller ise bölgenin güvenli olmaması nedeniyle olay yerinde bırakıldı. Olay yerinde tespit edilen 45 parça delilden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da açıkladığı ve soruşturmanın en önemli delili sayılan deforme mermi çekirdeği ise incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi.

Tahir Elçi'ye ait vücut sıvısı bulunmadı

Olay yerinden elde edilen ve 11 numaralı delil olarak kayıtlara geçen deforme mermi çekirdeğinin Ankara Jandarma Kriminal Laboratavurı'nda yapılan incelemesi tamamlandı. İncelemede deforme mermi çekirdeği üzerinde Tahir Elçi'ye ait vücut sıvısı tespit edilemediği belirtildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen kriminal raporuna göre 11 numaralı delil olan çekirdeğin Yenikapı Sokak'ta yaralanan polislerden S.T. üzerine kayıtlı olan Çeska marka silahtan çıktığı kaydedildii. Çekirdek üzerinde herhangi bir vücut sıvısı tespit edilemediği belirtilen raporda, 9 ve 16 numara ile kaydedilen 2 mermi çekirdeğinin gömlek parçasına (kurşunun dış kaplaması) dair analiz de yer aldı. Raporda 11 numaralı delil dışında gönderilen 2 mermi çekirdeği gömlek parçasının ise 7.62 milimetre çapında Kalaşnikof marka tüfekten atıldığının tespit edildiği kaydedildi. Raporda uzun namlulu silahtan atılan 2 mermi çekirdeği gömlek parçasının mukayeseye elverişli olmadığı ifade edildi.

Diyarbakır Barosu: Sürpriz olmadı

Diyarbakır Barosu Soruşturma Komisyonu'nda görevli avukatlar ve Baro Başkan Yardımcısı Ahmet Özmen, sonucun kendileri için sürpriz olmadığını ifade ederek şöyle dedi:

"Bu sonucu bekliyorduk. Çünkü eldeki mermi çekirdeği Başkanımız Tahir Elçi'nin vurulduğu yerden çok uzak bir noktada bulunmuştu. Bu deforme mermi çekirdeği, çok önemli bir delilmiş gibi medyaya servis edildi. Oysa biz bu mermi çekirdeğinin Tahir Elçi'nin vurulduğu noktadan çok geride, neredeyse sokağın başında bulunduğunu biliyorduk ve bunu açıklamıştık. Kriminal raporda çıkan sonuç da bizim dediğimiz gibi çıktı. Bulunan delillerin hiç birinde Tahir Elçi'nin katledilmesine ilişkin bir bulguya rastlanmadı."