Tahir Elçi'nin öldürüldüğü gün, polis PKK'lıları takip etmiş

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin 28 Kasım tarihinde öldürülmesinden önce 2 polisi şehit ederek kaçan PKK'lıların bindiği taksinin, sivil polis aracı tarafından 8 kilometre takip edildiği mobese kameralarıyla görüntülendi. Diyarbakır Barosu, taksinin birçok noktada durdurulma olanağı varken Elçi'nin vurulduğu yere yakın Balıkçılarbaşı Meydanı'na kadar takip edilmesinin şüpheli olarak nitelendirdi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Felat Bozarslan’ın haberine göre, Tahir Elçi'nin öldürüldüğü gün 2 polisi şehit ederek basın açıklaması yapılan sokağa kaçan PKK'lılar Uğur Yakışır ve Mahsun Gürkan'ın bindikleri taksi ile 8 kilometre boyunca polis takibinde olay yerine geldikleri ortaya çıktı. Olay yerindeki mobese kayıtlarında 2 polisin şehit edilmesi sırasında da sivil polis aracının şüphelilerin bindiği taksinin peşinde olduğu belirlendi. Mobese kayıtlarında 2 şüphelinin Kayapınar İlçesi'nden itibaren gri renkli sivil polis aracı tarafından takip edildikleri görüldü. Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'ne ait sivil polis aracının plakasının sahte ve Ankara'da farklı marka bir araca kayıtlı olduğu saptandı.

8 kilometre takip edildi

Mobese kayıtlarına göre, 2 şüpheliyi taşıyan taksi Kayapınar İlçesi'nden itibaren sivil polis ekibi tarafından takip edildi. Görüntü kayıtlarında Sur içine giren aracın Turistik Cadde'den Mardinkapı yönüne gittiği, son olarak 2 polisin şehit edildiği Balıkçılarbaşı Meydanı'na geldiği görüldü. İstihbarat Şube aracının bazen 10 saniyelik mesafeden, bazen çok yakından taksiyi izlediği görülürken, takip 8 kilometre boyunca 32 ayrı kamera tarafından kayıt edildi. Polis aracının taksiyi kaybetmemek için bazı noktalarda trafik ışığı ihlali yaptığı da kayıtlara yansıdı.

Polis Merkezi'nin önünden geçti

Kayıtlarda şüphelileri taşıyan aracının Bağlar Polis Merkezi önünden geçtiği de görüldü. Soruşturmayı izleyen Diyarbakır Barosu Komisyonu, 8 kilometre takip edilen aracın birçok noktada durdurulabilme olanağı varken Balıkçılarbaşı Meydanı'na kadar getirilmesinin şüpheli olduğunu söyledi. Aracın polis merkezi önünde alınabileceğini belirten avukatlar, taksinin birçok yerde trafik ışığında durduğunu, istenmesi halinde olay yerine gelmeden yakalanabileceğini savundu.

Görüntülerde plakası telsizden anons edilen taksinin mobese operatörü tarafından da arandığı kameraya yansıdı. Kayıtlarda hareketli kamerayı kullanan polisin taksilerin plakalarına yakınlaştırarak baktığı dikkat çekti. Kayıtlarda taksideki şüphelilerin 2 polisi şehit etmesi sırasında da istihbarat aracından takip edildikleri görüldü. Polislerin şehit edilmesinden sonra panik oluşurken, Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube aracında 3 kişi olduğu görüldü. Saldırı sırasında bir kişi araçtan inerek işyerlerinin olduğu tarafa koşarken, bu polisin 2 kez araca bindiği daha sonra şehit polislerin yanına gelerek ölüp ölmediklerini kontrol ettiği görüldü. Görüntülerde takibi yapan aracın kısa bir süre sonra olay yerinden ayrıldığı dikkat çekti.