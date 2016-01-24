T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tahir Elçi'nin öldürüldüğü Dört Ayaklı Minare civarında şiddetli çatışma yaşandı

Elçi, 28 Kasım 2015'te Suriçi'nde Dört Ayaklı Minare'nin önünde öldürülmüştü

24 Ocak 2016 13:55

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürüldüğü Sur ilçesindeki tarihi Dört Ayaklı Minare'nin olduğu sokak ve çevresinde şiddetli çatışmalar yaşandı.

Zaman’dan İsmail Avcı’nın haberine göre,  Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 54 gündür ilan edilen sokağa çıkma yasağı devam ederken, çatışmalar; örgüt hendek ve barikatlarının yoğun olarak bulunduğu Hasırlı Mahallesi Yenikapı Sokak ve bölgesinde şiddetlendi. Tarihi ilçenin 15 mahallesinden 6'sı olan Cevatpaşa, Fatihpaşa, Dabanoğlu, Hasırlı, Cemal Yılmaz, Savaş mahalleleri ile Gazi Caddesi'nde, 2 Aralık Çarşamba günü sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. 10 gün önce Gazi Caddesi'ndeki yasak kaldırılmış diğer bölgelerde ise devam ediyordu.

Bölgede bulunan asker, polis ve köy korucularından oluşan timler ise tank gibi ağır askeri araçlarla barikatları bombalıyor, sokakları temizlemeye çalışıyor. İki aydır çatışmaların yaşandığı Sur ilçesinde operasyonların devam edeceği belirtiliyor.

Alınan bilgiye göre, PKK ve YDG-H mensuplarının merkez olarak kullandıkları Dört Ayaklı Minare sokağı ve bölgesinde çatışmalar yaşanmaya başladı. Geçen hafta bu sokağa yakın bölge olan Dabanoğlu ve Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün arkasındaki bölgelerde yoğun çatışmalar yaşanmıştı. Bugün çatışmaların yoğunlaştığı sokak ise örgütün ilçedeki ilk hendek ve barikat kurduğu yer olarak biliniyor.

 

Tarihi kiliseler büyük zarar görebilir

 

Bölgede yaşanan çatışmalardan kısmen zarar gördüğü bilinen Diyarbakır Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nin daha da zarar görebileceği belirtiliyor. Çatışmaların yaşandığı bölgede yakılan Kurşunlu Camii'nin arka bölgesine denk gelen kilise, geçtiğimiz yıllarda restore edilmiş ve Avrupa'nın kültürel miras alanında en prestijli ödülü olan Avrupa Birliği Kültürel Miras Ödülü'ne layık görülmüştü.

 

Saraykapılılar: 3 gündür suyumuz yok

 

Bu arada, Sur ilçesinde çatışmaların olmadığı bölge olan Saraykapı'daki vatandaşların sularının 3 gündür kesik olduğu öğrenildi. Vatandaşlar, "Çatışmalar bu bölgede yaşanmıyor ama suyumuz kesik. Yetkililer bu sorunu derhal çözmeli." diyor. Bir vatandaş ise DİSKİ'yi aradığını ve sorunun çözüleceğinin belirtildiğini ancak şu ana kadar sorunun devam ettiğini anlattı.

ETİKETLER

tahir elçidiyarbakırsuriçidört ayaklı minaresursokağa çıkma yasağı çatışmaoperasyon

İlgili Haberler

AYM reddetti, Sur sokaklarındaki cenazelerin durumu AİHM yolunda

Sur sokaklarındaki 3 cenazeyi almak isteyen aileler 1 haftadır açlık grevinde

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24