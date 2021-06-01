Türkan Elçi, 'Tahir Elçi'nin mezarının tahrip edildiği' iddiasını yalanladı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2015 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin, merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda bulunan mezarının kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tahrip edildiği iddia edilmişti. Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi, 'mezarın tahrip edildiği' iddialarını yalanlayarak, "Mezarlığın etrafındaki demirler üzerindeki topuzlar çalınmış. Bunun mezarlık tahrip edildi şeklinde haberleştirilmesini etik bulmuyorum" açıklamasını yaptı.

Mezopotamya Ajansı, Tahir Elçi'nin Yeniköy'de bulunan mezarlığının kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tahrip edildiğini belirterek; mezarın etrafındaki parmaklıkların yeniden söküldüğünü, kapıların çalındığını aktarmıştı.

Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, demirlerin bir ay önce çalındığını, olayı “kabri tahrip edildi” şeklinde haber yapmanın etik olmadığını söyledi.

Rudaw’a konuşan Türkan Elçisosyal medya üzerinden bir açıklama yaptığını hatırlatarak, “Mezarlığın etrafındaki demirler üzerindeki topuzlar çalınmış. Bunun mezarlık tahrip edildi şeklinde haberleştirilmesini etik bulmuyorum. Basında mezarlıklara saldırı yapıldığı yönündeki haberler doğru değil” dedi.

"Olay hırsızlık olunca duyguları sömürecek bir mevzuya dönüştürmek doğru değil"

Elçi, “Kaldı ki bu şu an olan bir durum değil, bir ay önce olmuştu, benim bundan haberim vardı. Olay hırsızlık olunca insanların duygularını sömürecek bir mevzuya dönüştürmek doğru değil. Ben bunu haksızlık olarak bulduğumu söylemek istiyorum” diye konuştu.

“Tahrip edildi haberini mübalağalı”

Basında çıkan haberlerin ardından Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Türkan Elçi, “Tahir Elçi’nin mezarının tahrip edildiğine dair yapılan habere hassasiyet için teşekkür ederim; fakat hırsızlık vakası olduğu çok belli olduğu halde ‘tahrip edildi’ haberini mübalağalı bulduğumu belirtmek isterim. Yarın kasıtlı bir tahrip karşısındaki tepkimizin bir manası kalmaz” ifadelerini kullandı.

Elçi, “Dün gece Baro Başkanımız mezarlığa gitti, az önce ben de mezarlığı ziyaret ettim. Bir iki demir parçasının sökülmesi dışında tahrip veya saldırı sayılabilecek bir mevzu yok. Eşime teveccüh gösterenlerin duygularını yanlış bir algı üzerinden sömürmek bize göre şeyler değil” diye belirtti.

Diyarbakır Barosu da sosyal medya üzerinden, “Bugün ‘Tahir Elçi’nin Mezarı Tahrip Edildi’ şeklinde çıkan haberler 20 gün önce Yeniköy Mezarlığında birçok mezarlığın dış duvarındaki demir parçalarının adli bir hırsızlık vakasıyla sökülmesinden ibarettir” açıklamasını yaptı.