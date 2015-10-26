Tahir Elçi için 7,5 yıl hapis istendi

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi hakkında 7,5 yıla kadar hapis istemiyle ‘Terör örgütü propagandası yapma' suçundan iddianame düzenlendi.

Zaman’da yer alan habere göre; iddianame, değerlendirmek üzere Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Tahir Elçi, "PKK terör örgütü değildir" sözü nedeniyle tutuklama istemiyle sevk edildiği mahkemece serbest bırakılmıştı

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, katıldığı bir televizyon programında “PKK terör örgütü değildir” dediği için hakkında soruşturma başlatılmış ve tutuklanması istemiyle sevk edildiği mahkemede yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılmıştı.