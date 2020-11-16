Tahir Elçi davası: Avukatların reddihakim talebi reddedildi

Diyarbakır'da 5 yıl önce öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin davasında üst mahkeme, avukatların reddihakim talebinin reddine karar verdi.

21 Ekim'de 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada Elçi ailesinin avukatlarının reddihakim talebi, 11. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlandı.

Dosyayı inceleyen 11. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşma esnasında müşteki avukatlarının taleplerinin 10. Ağır Ceza Mahkemesince ayrıntılı ve kanuni dayanakları gösterilecek şekilde ayrı ayrı reddedildiğini bildirdi.

Kararın gerekçesinde şunlara yer verildi:

"Müşteki vekillerinin taleplerinin yerinde görülmeyerek reddedilmesinin hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebep sayılmayacağı anlaşılmaktadır. Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkeme heyetinin tarafsızlığını şüpheye düşürecek herhangi bir sebep mevcut olmadığından talebin reddine karar verilmiştir."

3'ü polis memuru 4 sanık yargılanıyor

İddianamede yakalama kararı bulunan Uğur Yakışır hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", 2 polis memurunu "kasten öldürmek" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile Elçi'yi "olası kastla öldürmek" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar, polis memuru S.T'yi "öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar, "mala zarar vermek" ve "ruhsatsız silah bulundurma, taşıma veya satın alma" suçundan da 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapis, polis memurları M.S, F.T. ve S.T. hakkında da "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Ne olmuştu?

Sur ilçesinde 28 Kasım 2015'te Diyarbakır Barosunca, zarar gören tarihi Dört Ayaklı Minare'ye dikkati çekmek amacıyla basın açıklaması yapılmış, açıklamanın ardından düzenlenen saldırıda Tahir Elçi hayatını kaybetmiş, polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur şehit olmuştu.