Tahir Elçi anmasına polis barikatı

Tahir Elçi, katledilişinin ikinci yıldönümünde vurulduğu Dört Ayaklı Minare önünde yapılan etkinlikle anıldı. Diyarbakır Barosu Başkanı Ahmet Özmen "Yüreğimizdeki acı ve öfke katlanarak büyüyor. Son iki yılda ülke demokratikleşmeden daha da uzaklaşarak hiç olmadığı kadar baskıcı olmuştur" dedi. Özmen’in konuşmasının ardından Dört Ayaklı Minare’nin önünü kapatan polis barikatına karanfiller bırakıldı.

Duvar'da yer alan ahbere göre Tarihi Dört Ayaklı Minare’nin gördüğü hasara dikkat çekmek için iki yıl önce yapılan basın açıklaması sırasında vurularak öldüren Tahir Elçi, düzenlenen etkinliklerle anılıyor. Diyarbakır’daki anma etkinliği, Elçi’nin yaşamını yitirdiği Dört Ayaklı Minare önünde yapıldı.

Anma, Diyarbakır Barosu Başkanı olarak Elçi’nin Dört Ayaklı Minare önünde yaptığı konuşmanın dinletilmesiyle başladı.

Türkan Elçi, HDP’li milletvekilleri Osman Baydemir, Meral Danış Beştaş, Nimetullah Erdoğmuş, CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 20’nün üstünde baro başkanı, yazar Oya Baydar ve sivil toplum örgütü temsilcileri anmaya katıldığı etkinlikte, 1 dakikalık saygı duruşunun ardından Diyarbakır Barosu Başkanı Ahmet Özmen konuşma yaptı.



“Yüreğimizdeki acı ve öfke katlanarak büyüyor” diyen Özmen, Elçi’nin ardından geçen iki yılda ülkenin demokratikleşmeden daha da uzaklaşarak hiç olmadığı kadar baskıcı bir hale geldiğini söyledi.

Özmen’in konuşmasının ardından Dört Ayaklı Minare’nin önünü kapatan polis barikatına karanfiller bırakıldı.