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Tahir dedenin cirit aşkı

KARS, (DHA)- MEMLEKETİ Kars'ın Selim ilçesine bağlı Kekeç köyünde, gençler arasında yapılan cirit karşılaşmalarını izlemek için 40 yıl aradan sonra Kıbrıs'tan gelen 71 yaşındaki Tahir Yıldırım, at bindi, cirit oynadı

12 Aralık 2017 12:24

KARS, (DHA)- MEMLEKETİ Kars\'ın Selim ilçesine bağlı Kekeç köyünde, gençler arasında yapılan cirit karşılaşmalarını izlemek için 40 yıl aradan sonra Kıbrıs\'tan gelen 71 yaşındaki Tahir Yıldırım, at bindi, cirit oynadı. Selim\'den Kıbrıs\'a göç ettiğini belirten Yıldırım, \"Cirit benim için bir tutku. Müsabakaları izlemek ve ata binmek için memleketime geldim\" dedi.
Kars\'ın bazı ilçe ve köylerinde kar yağışı ile birlikte at binen gençler, hafta sonu tatilini cirit oynayarak geçiriyor. Gençlerin bu tutkusu halk tarafından büyük beğeni ile izleniyor. Ata sporu ciridi izlemek için yurt dışından bile gelenler oluyor.
Yıllardır Kıbrıs\'ta yaşayan Tahir Yıldırım da burnunda tüten ciridi izlemek için memleketine geldi. Karda oynanan ciridi izleyen Yıldırım, kendisini tanıyan gençlerin isteği üzerine ata binip cirit atarak eski günlerini yad etti. At ve cirit özlemini gideren Tahir Yıldırım, \"Bu sporun hastasıyım. Buradaki gençler gibi ben de cirit oynardım. Attığım her ciridi rakibime isabet ettirirdim. Beni bu civarda bilmeyen yoktur. Futbolun Maradonası varsa ciridin de Tahir\'i vardı. Yıllar önce her şeyi bırakıp Kıbrıs\'a göç ettim. Ama ciridi bir türlü aklımdan çıkaramadım. Fırsat buldukça gelip izliyorum, bazen de at binip cirit atıyorum. Ata sporu ciridin yaşatılması tek arzum\" diye konuştu.
Köyün erkekleri kadar kadınların da merakla izlediği cirit müsabakalarında bazen zeminin azizliğine uğrayan sporcular attan düşerek yürekleri ağızlara getiriyor. Bir sporcu ciridi rakibine attıktan sonra geri dönüşte atın ayağının kayması sonucu deşerek kara gömüldü. Kazayı şans eseri yara almadan kurtaran sporcu yeniden görev yerine döndü.

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