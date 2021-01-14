Tahincioğlu: Palladium AVM Akbank'a geçmedi, Ak Portföy'e sattık; satış geliriyle borç kapattık

Tahincioğlu tarafından inşa edilen İstanbul Kozyatağı”ndaki Palladium AVM’nin Ak Pörtföy’e devriyle ilgili haberlere ilişkin şirket Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu’ndan açıklama geldi.

Palladium'un borçları nedeniyle Akbank'a geçtiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını, Ak Portföy'e 'stratejik satış' yaptıklarını belirten Özcan Tahincioğlu, “Bazı haberlerde yer alan Palladium Ataşehir Alışveriş Merkezi’nin satış şekli ve satış rakamı gerçeği yansıtmamaktadır” dedi. Tahincioğlu, satış gelirinin tamamı ile borç kapattıklarını da kaydetti. Tahincioğlu, stratejik satış yapmalarına rağmen, “el konuldu” veya “satmak zorunda kaldı” tarzında ifadelerin gerçek dışı olduğunu savundu.

Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu şunları söyledi:

“2020 yılını, ülkemizde ve dünyada koronavirüs ile verilen amansız mücadeleye rağmen, oldukça başarılı geçirerek 2 milyar 250 milyon TL’lik bir satış ile hedeflerimizin çok üzerinde kapattık. 2018 yılında belirlediğimiz ana işimiz olmayan konulardan çıkarak sadece gayrimenkul geliştirmeye odaklanma stratejimizdoğrultusunda, geçmiş yıllarda enerji, üretim ve tarım gibi diğer iş kollarındaki yatırımlarımıza son verdik. Ayrıca alışveriş merkezlerimizi de satışa çıkararak, buradan gelen fonlarla ana işimiz olan gayrimenkul geliştirmede mevcut ve yeni projeleri finanse etmeyi amaçladık. Yine bu kapsamda, 2018 yılında Palladium Kayaşehir Alışveriş Merkezimizi sattık ve 2019 yılı başında Palladium Ataşehir’in satışı için Jones Lang LaSalle Türkiye’yi (JLL) satışa aracılık etmek üzere yetkilendirdik. JLL, danışmanlığımızı yaptığı dönemde 17 yerli ve yabancı yatırımcı ile Tahincioğlu Gayrimenkul adına gizlilik sözleşmesi imzaladı. Alışveriş merkezimizin bilgilerini inceleyen bu yatırımcılardan yedi tanesi AVM’yi satın almak üzere teklif verdi. Bu sürecin bitimiyle 2020 yılının sonunda, Anadolu Yakası’nın gözde alışveriş merkezi olan Palladium Ataşehir’i Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu’na sattık. Satış gelirinin tamamı ile borç kapatarak 2021 yılına daha güçlü bir giriş yapmış olduk. Bu nedenle özellikle vurgulamak isterim ki bazı haberlerde yer alan Palladium Ataşehir Alışveriş Merkezi’nin satış şekli ve satış rakamı gerçeği yansıtmamaktadır."