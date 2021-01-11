Emlakgündemi: Palladium AVM, 300 milyon dolarlık borcunu ödeyemeyince Akbank'a geçti

İstanbul’un Asya yakasında bulunan Palladium AVM, inşaat şirketi Tahincioğlu Holding’in 300 milyon dolarlık borcunun ödenmesinde yaşanan sorunlar nedeniyle Akbank’a geçti.

Emlakgündemi’nin haberine göre pandemi öncesinde aylık 1 milyon Euro kira geliri olan AVM’nin hangi bedelle Ak Bank’a geçtiği açıklanmadı.

4 kattan oluşan ve 2 bin 500 araç kapasiteli otoparka sahip olan Palladium AVM 2008 tarihinde hizmete açılmıştı.

Toplam 40 bin metrekare olan kiralanabilir alanın yer aldığı Palladium AVM’de yerli yabancı birbirinden ünlü 160 mağaza bulunuyor.