Taha, Yasemin ve Rıza dünyanın zirvesinde

İSTANBUL,(DHA) - DÜNYA Güreş Birliği (UWW) Erkekler Serbest ağır sıklette Olimpiyat şampiyonu olan ve bu yıl 5\'inci Avrupa şampiyonluğunu elde eden Taha Akgül ile Kadınlar Serbest ağır sıkletinde de üst üste 2 kez Avrupa Şampiyonu olarak tarihe geçen Yasemin Adar dünya şampiyonasında favori olarak gösterildi.

AĞIR SIKLETİN EN İYİLERİ RIZA, YASEMİN VE TAHA

UWW, Dünya Güreş Şampiyonasına az bir zaman kala sıkletlerdeki favori listesini açıkladı. Son yıllarda büyük bir çıkış yakalayan Türk güreşi UWW tarafından da onaylanmış oldu. Geçtiğimiz günlerde Grekoromen\'in ağır sıkleti olan 130 kiloda favori olarak milli güreşçi Rıza Kayaalp\'i göstermişti. Bugün de Kadınlar Serbest ve Erkekler Serbest branşlarının ağır sıkletlerinde favori olarak gösterilen Türk güreşçiler tarihe geçmiş oldu.

GÜREŞ TARİHİNDE İLK KEZ TÜRK KADIN GÜREŞÇİ FAVORİ GÖSTERİLDİ

UWW, resmi sitesinde yer verdiği haberde Dünya Güreş Şampiyonasında mindere çıkacak güreşçiler arasında favorilerini açıkladı. Türk güreş tarihinde 2 kez Avrupa Şampiyonluğu elde eden milli güreşçi Yasemin Adar\'ı 75 kilonun favorisi olarak açıkladı. Böylece UWW ve Türkiye tarihinde ilk defa bir kadın Türk güreşçi favori olarak ilan edilmiş oldu.

TAHA ŞAŞIRTMADI

Öte yandan Erkekler Serbest branşında da milli güreşçi Taha Akgül\'ü 125 kiloda favori olarak gösterdi. 2016 Rio Olimpiyat Oyunlarında şampiyon olan ve bu yıl Avrupa Güreş Şampiyonasında 5. kez Avrupa Şampiyonluğunu kazanan Taha Akgül, geçtiğimiz günlerde UWW\'nin belirlediği \"Dünyanın En İyi Güreşçileri\" listesinde de zirvede gösterilmişti.