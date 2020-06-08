Taha Duymaz'ın Instagram hesabı yeniden açıldı

Hatay’da, yaşadığı köy evindeki mutfağında yaptığı yemek ve tatlı çeşitlerini videoya alarak sosyal medya hesabında yayınlayan 17 yaşındaki Taha Duymaz'ın kapatılan Instagram hesabı yeniden açıldı. Duymaz, 1,3 milyon takipçiye ulaştığı hesabının yeniden açılmasıyla büyük mutluluk yaşadı.

Fenomen haline gelen ve kullanıcıların yoğun ilgisini gören Taha Duymaz'a çeşitli hesaplardan aldığı reklam ücreti üzerine eleştiriler yapıldı. Eleştirilere cevap veren Duymaz'ın sosyal medya hesabı, şikayetler üzerine kapatıldı. Duymaz, 1,3 milyon takipçisi olan hesabının yeniden açılması için form doldurup, başvuru yaptı. Duymaz'ın yaptığı başvurunun ardından, hesabı yeniden kullanıma açıldı. Twitter'ından açıklama yapan Taha Duymaz, "Abilerim, ablalarım hesabım açıldı. Destek veren, dua eden herkesten Allah razı olsun" dedi.

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