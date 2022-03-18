Taha Akyol: Yabancı bir firmanın "bürokrasiyi alaşağı ederiz" sözünü bir bakanın ağzından işitmesi güven sarsılması yaratır

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yabancı yatırımcılara seslendiği "En sevmediğim konu da şu; yatırımcılara zorluk çıkaran mevzuat ya da bürokrasidir. Hep beraber kavga edelim, bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda cumhurbaşkanımız var rahat olun, mevzuatı da değiştiririz" sözlerine işaret ederek, "Böyle bir yapı, yatırımcı için güven veremez. Çünkü bir yatırımcı için, öbür yatırımcıların güvendiği “mevzuat”, bir gecede kararnameyle değiştirilebilir...

Yabancı bir firmanın Türkiye’de iş yapmak için “kişisel ilişkiler”in bu kadar etkili olduğunu Bakan ağzından işitmesi maalesef büsbütün güven sarsılması yaratır. Aksine Türkiye’de tarafsız uygulanacağından emin olunan ve evrensel normlara uygun kanunlara ve kurulların bağımsızlığına güven duyulması lazım" diye yazdı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, cumhurbaşkanına denetimsiz ve dengesiz yetkilen verilmesinin kuşku doğurduğunu vurgulayan Akyol, "Ve yatırım gelmiyor işte. Onun içindir ki on yıldır “hukuk etmektir” diye yazıyorum. Partimonyal etkilerden, kayırma ve ayırımcılıktan arınmış modern hukuk devleti… “İlişkiler” yerine “kurallı” piyasa ekonomisi…" ifadelerini kullandı.

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En sevmediğim konu da şu yatırımcılara zorluk çıkaran mevzuat ya da bürokrasidir. Hep beraber kavga edelim, bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun, mevzuatı da değiştiririz. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nde hızlı adımlar atıyoruz."



İşte bir örnek, 2020-2021'i bu kadar hızlı ve başarılı geçirmemizin nedeni de sistem değişikliğinin krizler karşısındaki denenmişliğini de yaşamış olduk. Yatırım Ofisi'nin uzman kadrosu, yatırımcılara İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Arapça, Japonca ve Çince dahil pek çok dilde hizmet sunmaktadır."" />