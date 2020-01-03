Taha Akyol: “Türkiye’nin etrafı aşama aşama sarılırken” Ankara ne yapıyordu?

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Libya’ya asker gönderilmesini içeren tezkerenin kabul edilmesini değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın “Aşama aşama etrafı sarılan Türkiye” tanımlamasını anımsatan Akyol, “Türkiye’nin etrafı aşama aşama sarılırken’, Ankara ne yapıyordu?”diye sordu.

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Akyol, “Ama sonunu düşünmeden girişilen hareketlerin macera olma riski vardır. Bugünkü şartların 16. Yüzyılda Akdeniz’de en kudretli güç olan Kanuni ve Barbaros dönemiyle benzerliği olmadığı gibi 1912’deki Balkan felaketinin habercisi olan 1911 Libya savaşıyla da inşallah hiçbir benzerliği yoktur” görüşünü savundu.

Akyol yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Millî Mücadele kumandanları hakkında siyasi görüşümüz şöyle veya böyle olabilir; ama yaşadıkları muazzam tecrübenin derslerine kesin ihtiyacımız var.

Risklerini, yan etkilerini, sonunu düşünmeden yürütülen hamasi politikalar Türkiye’yi bugünkü yalnızlığa itmedi mi?

Suriye’de durum farklı olabilirdi. Mısır’la bu kadar zıtlaşmak neye yaradı? Ürdün niye yanımızda değil? AK Parti’nin ilk iki döneminde İsrail üzerinde ciddi etkimiz vardı, nasıl kaybettik ve kime yaradı? Mehmetçik Libya’ya gidecek; bahtı açık olsun, Allah korusun. İktidar her adımda ‘sonunu düşünerek’ ve mutlaka ‘pek ihtiyatlı ve mutedil’ yönetmeli Libya sürecini”

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