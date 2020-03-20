Taha Akyol: Tek söz tıp biliminindir, siyasi propaganda da bu işe asla karışmamalıdır

Karar yazarı Taha Akyol, "Türkiye virüsle mücadelenin neresinde?" başlıklı yazısında, salgının sebebinin 'zina, faiz, içki, kumar, eşcinsellik' olduğu yolunda makalelerin yayınlandığını, TV konuşmalarının yapıldığını belirterek, "İslam’daki sağlık kuralları, modern tıptan uzaklaşmak için değil, aksine, modern tıbba yönelmek ve gereklerine uymak için yorumlanmalıdır. Tek söz tıp biliminindir, siyasi propaganda da bu işe asla karışmamalıdır." diye yazdı.

Akyol yeni tip Koronavirüs'le mücadelede en önemli iki önlemin sosyal izolasyon ve test olduğunu belirterek, Türkiye'nin Güney Kore, Singapor ve Hong Kong kadar başarılı olamayacağını ancak İran ve İtalya gibi de başarısız olmayacağının anlaşıldığını ifade etti.

Yazının tamamı için tıklayın...