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Medya

Taha Akyol: Koronavirüs felaketinde korkarım bugünleri aracağız

25 Mart 2020 07:07

Karar yazarı Taha Akyol, ülkelerin iyi yönetilmek ve krizlere karşı dayanıklı olması için yüksek kapasiteli kurumlara ihtiyacı olduğunu belirterek, "Liyakat ve hukukilik esaslarına dayayan, siyasallaşma ve ideolojiye değil, vazife şuuruna ve iyi donanıma sahip kamu ve özel kurumlar…" diye yazdı

Akyol, virüsün yayılma hızı ve enfekte olanlarda insanlarda ölüm oranına bakıldığında iyimser olmanın zor olduğunu savunduğu yazısında, "Koronavirüs felaketinde korkarım bugünleri aracağız" ifadelerini kullandı.

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