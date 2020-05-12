Taha Akyol: Kim olursa olsun 'öteki taraf'a karşı tabanlarını nefretle dolduranlar ülkeye zarar veriyor

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, "Bir millet, bir ülke düşünün ki yarısı hain, terör yanlısı, illet ve zillet içinde! İstediğiniz kadar çok güçlü ve “kendimize yeterli” olduğumuzu söyleyin… Aynı zamanda swap yoluyla milyarlarca dolar bulabilmek zorunda kalırsınız, Londra piyasalarında çok yüksek faizle borç ararsınız. Milli enerjimizi kavgalarla tüketip hâlâ “gelişmekte olan ülke” sınıfında kaldığımızın farkında değiliz!" düşüncesini dile getirdi.

Akyol, "Elbette sadece bugün meselesi değil… Muhalefetin susturulması, farklı fikirlerin baskılanması, rakiplerin 'hain' diye suçlanması maalesef bizim en az yüz yıllık hastalığımız. Demokratik kurumlar zayıf, kurallar dayanıksız olursa siyasi güç tutkusu dur durak bilmiyor… Fikir hareketleri zayıf olursa siyaset bütün felsefi, moral, ahlaki, hukuki değerleri bastırıyor.İster devrim adına, isten dava adına; fark etmiyor. Bu yüzden hiçbir devirde Uzak Doğu performansını gösteremedik.- Özgürlük, hukuk devleti, gücün sınırlanması, bağımsız yargı ve fikir hareketlerinin felsefi derinliğe sahip olması ne kadar önemli, görüyorsunuz. Bir türlü 10.000 doları aşamıyoruz işte." görüşünü savundu.

Akyol, "Sağduyu deyin, vatanseverlik deyin, akılcılık deyin. Doğrusu siyasi tansiyonu aşağıya çekip zihnimizi 'sosyal ve iktisadi yaratıcılığa' yöneltmek değil midir? Toplumsal enerjimizi güç kavgalarının tasallutundan kurtarıp eğitime, hukuka, bilim ve teknolojiye, endüstri ve ihracata, refah ve uluslararası saygınlığa yöneltmek değil midir? Kim olursa olsun “öteki taraf”a karşı tabanlarını nefretle dolduranlar ülkeye zarar veriyor." ifadesini kullandı.

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