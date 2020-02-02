Taha Akyol: Kavala hakkında Ağır Ceza Mahkemesi’nin hükmünü açıkladığında AİHM kararı ‘geride kalmış’ olacak!

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Gezi davasında yargılanan ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin hakkında ‘tahliye edilmeli’ kararına rağmen hâlâ cezaevinde bulunan Osman Kavala’ya ilişkin, “Kavala hakkında Ağır Ceza Mahkemesi’nin hükmünü açıkladığında AİHM kararı ‘geride kalmış’ olacak! AİHM’ye yeni başvuru gerekecek!.. Düşünülen de bu galiba!” görüşünü savundu.

Akyol, “AİHM kararında “derhal tahliye” denildiği halde, Osman Kavala ikinci duruşmada da tahliye edilmedi. Mahkeme tabii “AİHM bizi bağlamaz” diye bir gerekçe göstermedi; böyle bir şey büsbütün skandal olurdu.” düşüncesini dile getirdi.

Akyol yazısında şunları kaydetti:

Mahkeme “AİHM kararı kesinleşmedi” şeklinde yeni bir gerekçe yarattı. Çünkü Adalet Bakanlığı üç ay içinde AİHM kararına itiraz edebilir; ondan sonra da AİHM’deki süreç bir yıla yakın zaman alabilir.

Evvela; ‘kesinleşmedi’ diyerek AİHM kararlarının uygulanması ertelenemez. Adalet Bakanlığı ‘kesinleşmedi’ diye AİHM kararının uygulanmasının reddedildiğine dair dünyadan bir emsal gösterirse hepimiz aydınlanmış olacağız!

Anlaşılan, AİHM kararının uygulanmaması istenmiş, bula bula ‘kesinleşmedi’ gerekçesi bulunmuş!

Kaldı ki “kesinleşmedi” demek, AİHM’nin “derhal tahliye” kararını siyasetin yani Adalet Bakanlığının takdirine bırakmaktır!

Kavala hakkında Ağır Ceza Mahkemesi’nin hükmünü açıkladığında AİHM kararı ‘geride kalmış’ olacak! AİHM’ye yeni başvuru gerekecek!..

Düşünülen de bu galiba!

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