T24 LogoT24 Logo
Medya

Taha Akyol: Kapsayıcı, birleştirici olmak için bu virüs felaketi karşısında bir süre 'partisiz' davranalım

22 Mart 2020 07:02

Karar yazarı Taha Akyol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'nde düzenlediği 'Koronovirüs Değerlendirme Toplantısı'na AKP'nin yetkililerini çağırmasına karşın, muhalefet partilerinden temsilci davet edilmediğini belirterek, "Sadece geçmiş hükümetlere karşı kadirşinaslık değil, tarihin işlevini takdir etmek ve bugün kapsayıcı, birleştirici olmak için de bu virüs felaketi karşısında bir süre ‘partisiz’ davranalım…" ifadelerini kullandı.

Taha Akyol, "En zor dönemde siyaset" başlıklı yazısını, "Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca, sadece hekim kimliğiyle değil, konuşmaları kapsayıcı ve objektif olduğu için toplumda güven kazanıyor.
Evet, en zor dönemdeyiz, siyaset zamanı değil, virüsle mücadele, hayatları kurtarma zamanı. Eleştirilerimiz de takdirlerimiz de bilimsel verilere dayansın…" sözleriyle tamamladı.

Yazının tamamı için tıklayın...

ETİKETLER

Taha AkyolRecep Tayyip ErdoğanKoronavirüsFahrettin Koca
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24