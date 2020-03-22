Taha Akyol: Kapsayıcı, birleştirici olmak için bu virüs felaketi karşısında bir süre 'partisiz' davranalım

Karar yazarı Taha Akyol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'nde düzenlediği 'Koronovirüs Değerlendirme Toplantısı'na AKP'nin yetkililerini çağırmasına karşın, muhalefet partilerinden temsilci davet edilmediğini belirterek, "Sadece geçmiş hükümetlere karşı kadirşinaslık değil, tarihin işlevini takdir etmek ve bugün kapsayıcı, birleştirici olmak için de bu virüs felaketi karşısında bir süre ‘partisiz’ davranalım…" ifadelerini kullandı.

Taha Akyol, "En zor dönemde siyaset" başlıklı yazısını, "Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca, sadece hekim kimliğiyle değil, konuşmaları kapsayıcı ve objektif olduğu için toplumda güven kazanıyor.

Evet, en zor dönemdeyiz, siyaset zamanı değil, virüsle mücadele, hayatları kurtarma zamanı. Eleştirilerimiz de takdirlerimiz de bilimsel verilere dayansın…" sözleriyle tamamladı.

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