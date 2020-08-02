Taha Akyol: İstanbul Sözleşmesi AK Parti’nin yumuşak karnı, parti ‘kadın hareketi’ karşısında daha zor durumda

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik tartışmalara ilişkin, “İstanbul Sözleşmesi, AK Parti’nin yumuşak karnı... Sözleşme’yi ihanet sayan gelenekçi kesimler AK Partiyi sıkıştırıyor. Modern hukukun getirdiği eşitlik haklarını savunanlar Sözleşme’ye sahip çıkıyor. AK Parti her iki kesimden de oy alıyordu ama artık yol çatallaşıyor.” yorumunu yaptı.

Akyol, "Şehirlerde oy kaybettikçe gelenekçi simgelere dört elle sarılan AK Parti şimdi “kadın hareketi” karşısında daha bir zor durumda. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' gelenekçi kesimin hedef tahtasında... Sadece belirli maddelerini eleştirmiyorlar, bunu İslam’a ve Türk aile yapısına karşı saldırı olarak görüyorlar." düşüncesini dile getirdi.

Akyol, "Tabii gözlerindeki baş suçlu yine Batı… Fakat bütün muhalefet ve AK Parti içinde özellikle kadınlar Sözleşme’yi ve Kanun’u savunuyorlar. Son olarak Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın da bulunduğu KADEM adlı kadın kuruluşu yanlış anlamaları düzeltmeye çalışan ve Sözleşme’yi savunan bir bildiri yayınladı. İyi de etti." ifadesini kullandı.

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