Taha Akyol: İktidarın ilk iki döneminde başarılara imza atan yüksek bürokratlar muhalefet yapma ihtiyacı duyuyor

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ile kamu kurumlarındaki aşınmayı hızlandırdığını belirterek, "İktidarın ilk iki döneminde başarılara imza atan yüksek bürokratlar muhalefet yapma ihtiyacı duyuyor" düşüncesini dile getirdi.

Akyol, "Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nde bakanlıklarda müsteşarlıkların kaldırılması, bakanlıkların üstünde politika kurullarının oluşturulması, kamu kurumlarında ve kanunen araçsal bağımsızlığa sahip Merkez Bankası’nda bile sınav, görevden alma ve atamaların kolaylaştırılması hem kurumları aşındırdı hem liyakatten önce siyasi tercihi öne geçirdi. Çok teknik bir kurum olan TÜİK bile artık güven sorunuyla karşı karşıya…" görüşünü savundu.

Akyol, "Mesela İktidarın ilk iki döneminde başarılara imza atan yüksek bürokratların şimdi 'ülke kötüye gidiyor' diyerek muhalefet yapma ihtiyacını duymaları. Kuralların ve kurumların zaafa uğratılmasının ekonomideki hasarlarını artık görmeliyiz. Niye Türkiye’ye eskisi gibi yatırım sermayesi gelmiyor? Kurullar ve kurumlar zaafa uğrayınca yatırım sermayesi gelmiyor, bu yüzden 'kendimize yeteriz' diyoruz. Hayır! Türkiye’nin dünya ekonomisinden daha büyük pay alması lazımdır. Bunun yolu hamaset ve ideoloji değildir. Kuralların ve kurumların güçlü olması ve kurallı piyasa ekonomisidir." ifadesini kullandı.

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