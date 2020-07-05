Taha Akyol: İktidara yakın bilinen barolara üyelik, o avukatlara daha bir etkinlik kazandıracak

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Meclis’e getirilen ‘çoklu baro’ sistemine ilişkin, Avukat sayısı 5000’i geçiyorsa, 2 bin avukat ayrılıp ayrı baro kuracaklar. Hangi avukatın hangi baroya kayıtlı olduğu vekaletnamelerde açıkça görülecek. İktidara yakın bilinen barolara üyelik, o avukatlara daha bir etkinlik kazandıracak. Nereden mi biliyorum? Mahkemelerin çeşitli kararlarını yargıçlardan önce iktidardan duymuyor muyuz?" düşüncesini dile getirdi.

Akyol, "Barolar için iktidarın istediği 'çoklu baro' sistemi adaletin savunma tarafında ‘eyaletler’ yaratacak. Hatta Osmanlı tarihinden bir kavramla 'imtiyazlı eyaletler' de diyebiliriz… Gerçi iktidar ‘eyalet’ kavramına aşinadır. ‘Çözüm süreci’ denilen konjonktürde HDP tabanından oy almak için bizzat Başbakan Erdoğan’dan eyalet sistemine övgüler dinlemiştik. 'Osmanlı sistemi' diye övülmüştü. Halbuki o çağın teknolojisinde, Roma ve Bizans’ta da vardı. Her neyse, konumuz tarih değil. ‘Eyalet’ten kasıt, aynı kurum içinde ‘ayrı alanlar’ oluşması…" görüşünü savundu.

Akyol, "Hâkim tayin ettiren avukatlar’ vahameti çok konuşuluyor. Cüneyt Özdemir, Adalet Bakanı Gül’e açıkça sordu bunu, bakan tabii yok dedi. HSK’nın hangi davalarda yargıç sürgünleri yaptığına bakarak ‘otorite’nin hangi baroyu tercih edeceğini kestirmek zor değil. İhale Kanunu’ndaki değişikliklere bakarak da öngörebiliriz ki, kamu kurumu avukatlıklarını almak belli baroların üyeleri için kolay, öbürleri için zor olacak. ‘Bizim baro’ çeşitli yollardan güçlendirilebilecek. Zaten çoklu baro sistemi avukatlık camiasında siyaseten “güçlenmek” için getiriliyor. Etnik, mezhepsel ve ideolojik bölünmeler de olabilir, kimin umurunda?!" ifadesini kullandı.

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