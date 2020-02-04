Taha Akyol: İktidar milletvekilleri kendilerini ‘Züğürt Ağa’ya benzetiyor, ‘Ben hiçim’ diye konuşuyor

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, halkın Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne desteğinin azaldığını belirtti. Akyol iktidar milletvekillerinin de kendilerini ‘Züğürt Ağa’ya benzettiklerini, ‘Ben hiçim’ diye konuştuklarını yazdı.

Akyol, “Gazi Meclis’ unvanına hakkıyla layık olan TBMM, bu sistemde, Amerikan kongresinin sahip olduğu pek çok yetkiden mahrumdur. Atamaları denetleyemez mesela.” Görüşünü savundu.

Akyol, Kuvvetler ayrılığında benzeri olmayan yetkileri Cumhurbaşkanı’nda toplayan bu sistemde kamu kurumlarının ‘kurumsal kimliği’ zayıfladı… Merkez Bankası, bağımsız düzenleme ve denetleme kurumları, Dışişleri Bakanlığı, zaman zaman yargı ve nihayet Meclis’te partili çoğunluk bu durumda. Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen kanun için Meclis’te kalkan eller, bu yasanın Beştepe’den geri dönmesini de alkışlamadı mı?” İfadesini kullandı.

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