Taha Akyol: ‘Dış güçler’ söylemi nasıl her şeye yapıştırılabilen ucuz ve bayağı bir etikettir...

Karar yazarı Taha Akyol, iktidarın sıkça kullandığı "dış güçler" söylemini eleştirirken, "'Dış güçler' söylemi nasıl her şeye yapıştırılabilen ucuz ve bayağı bir etikettir, görüyorsunuz. Sistemlerin muhtevasını, denetim ve denge mekanizmalarını, işleyişteki sonuçlarını araştırmak ve tartışmak yerine ‘dış güçler’ diye damgalamak! Analitik düşüncenin yeterince gelişmediği toplumumuzda, çok kolay ve yaygın bir çamur atma usulü…" dedi.

Akyol, "CB sisteminde ciddi sakatlıklar olduğunun ispatı sadece ülkenin dört yılda düştüğü durum değildir. Devlet Bahçeli’nin 4 Mayıs 2021’de açıkladığı yeni anayasa önerisinde de açıkça görülür: Bahçeli Meclis denetiminin ve kamu kurumlarının güçlendirilmesi, Cumhurbaşkanı yardımcılarını halkın seçmesi, Liyakat Kurumu kurulması, Merkez Bankası’nın statüsünün anayasaya yazılması gibi önemli düzeltmeler istiyor. Bir yıl doluyor, bu ağır sorunlar konusunda Beştepe ortaya bir metin koymadı, hatta gündemde bile değil. ‘Dış güçler’ suçlamasıyla sorunların üstü nasıl örtülüyor, görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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