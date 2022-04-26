Taha Akyol: Bütün tarihimizdeki en 'faizci' iktidar da bu iktidardır!

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yurt dışında yaşayan vatandaşlar için döviz mevduatı yatıranlara "yüzde 4 getiri" verilecek YUVAM hesabının faiz olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Nass var” sözünü hatırlarsınız. “Getiri” deyince mesele kalmıyorsa, baştan “getiri” denilseydi de bir “faiz sebeptir” sözü uğruna ekonomi on yıldır adım adım krize sürüklenmeseydi, değil mi?

İslam düşüncesinin önündeki sorundur: Kişiler arası ödünç işlemlerindeki “riba” ile, modern ekonomideki “finansman, sermaye birikimi, yatırım, para politikası araçları” bağlamındaki faiz aynı mıdır? En önemlisi, faizleri aşağı çekmenin yolu, Merkez Bankası’na emir vermek midir?" diye yazdı.

YUVAM hesabının faize dayandığına işaret eden Akyol, "Bütün tarihimizde “faiz”le en çok sözel mücadele veren bu iktidardır, rasyonel ekonomi yolu izlenmediği içindir ki, bütün tarihimizdeki en ‘faizci’ iktidar da bu iktidardır! 2022 bütçesine “244 milyar lira” faiz ödeneği koydu! 270 milyara çıkacağını söyleyenler var. Yurt dışından döviz getirip Türk bankalarına yatıranlara yüzde 4 faiz verilecek! Dolar veya Avro ya da Pound üzerinden yüzde 4 gibi akıl almaz bir faiz!" ifadelerini kullandı.

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