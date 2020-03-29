Taha Akyol: Ankara’nın ilan etmediği sokağa çıkma ve karantina uygulamalarını valiler mi yapacak? 

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede tedbirlerlerin zamanlamasına dikkati çekti. Akyol, “Türkiye tedbirlerle virüsün ülkeye girmesini frenledi, bu başarıdır ama izolasyon ve test konusunda belli ölçüde gecikti” düşüncesini dile getirdi. Akyol, "Ankara’nın ilan etmediği sokağa çıkma ve karantina uygulamalarını valiler mi yapacak?" diye sordu.

Akyol bugünkü yazısında, “Türkiye, Prof. Unutmaz’ın deyişiyle 'virüsü kovalama', yani sorun büyüdükçe tedbirleri etkinleştirme görüntüsü veriyor, işte maalesef sayılar hızla artıyor. Peki ne yapmalıydı? Prof. Unutmaz’ın cevabı: 'Bu zor bir süreç ama çok daha sıkı önlemleri bir an önce alırsak o zaman en azından daha kısa sürede bu eğriyi azaltmış olacağız…' Ankara’nın ilan etmediği sokağa çıkma ve karantina uygulamalarını valiler mi yapacak? Gecikilmesi bir kenara, Bilim Kurulu Ankara’dadır, nerede sokağa çıkma yasağı ilan edilecek, hangi yerleşim birimleri karantinaya alınacak bunu hükümetin belirleyip karara bağlaması gerekmiyor mu?" ifadesini kullandı.

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