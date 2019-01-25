Taha Akyol: AK Parti’yi partizanlıkla desteklemediğim gibi, eleştirilerimi de düşmanlıktan yapmıyorum

Doğan Medya'nın Demirören Holding tarafından satın alınmasının ardından Hürriyet gazetesindeki köşesi kapatılan deneyimli gazeteci Taha Akyol, yazılarına Karar gazetesinde devam ediyor. Akyol bugün yayımlanan ikinci yazısında okurlarıyla "hasbihal" etti. "AK Parti’yi partizanlıkla desteklemediğim gibi, eleştirilerimi de düşmanlıktan yapmıyorum" diyen Akyol, "Bir yazar, bir partinin her şart altında destekçisi veya karşıtı mı olmalıdır?!. Futbol takımı tutar gibi..." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN - Hürriyet, Taha Akyol'un yazılarına son verdi!

Akyol'un "Hasbihal" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Yeni bir gazetede başladığım için bugün okurlarımla hasbihal etmek istiyorum, yani söyleşi… Hasbihal diyorum, zira böyle ‘eski’ kelimelerin unutulmakta olmasından endişeliyim. Asırlar içinde kullanılarak, edebiyatta işlenerek belli bir anlam zenginliği kazanmış olan kelimelerimiz: İstiklal, hürriyet, ezel, ebed, teenni, itidal, masumiyet, muhabbet...

Yerlerine kelime uydurduğumuzda anlam zenginliği fakirleşiyor.

Parti futbol kulübü mü?

Bugünkü hasbihalimde ilk söyleyeceğim, okurlarıma yürekten teşekkürdür. Yazdıkları yorum ve mesajlarla, Twitter’daki yazılarıyla gösterdikleri sıcak alakadan fevkalade mutlu oldum; minnettarım, şükranlarımı sunuyorum.

Bunların büyük çoğunluğunda “hukuk” vurgusu vardı.

28 Şubat sürecinde ve iktidarın reformist döneminde yazılarımı “hukuk” vurgusuyla destekleyen okurlar çoğunlukla AK Parti’liydi. Bir süredir iktidara eleştirel bakanlar yine “hukuk” vurgusuyla yazılarıma destek veriyorlar.

AK Parti’yi partizanlıkla desteklemediğim gibi, eleştirilerimi de düşmanlıktan yapmıyorum.

Bir yazar, bir partinin her şart altında destekçisi veya karşıtı mı olmalıdır?! Futbol takımı tutar gibi...

Daha önemlisi, bir toplum keskin “taraftar”larla ayrılmış “mahalle”lere bölünürse yönetimlerde “denetim ve denge”, sosyal hayatta dayanışma ve ortak akıl gelişir mi?

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