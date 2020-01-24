Taha Akyol: AK Parti sadece şehirli milliyetçi değil, şehirli muhafazakâr kesimleri de kaybediyor

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun da kurucuları arasında yer aldığı Bilim ve Sanat Vakfı’na kayyım atanması kararını bugünkü köşesine taşıdı. Akyol, “İslami STK’lar ilk defa muhafazakâr iktidarın bir tasarrufuna karşı çıktılar! Bilim Sanat Vakfı BİSAV’a geçici kayyım atanması yoluyla el konulmasını sert dille eleştirdiler. İslami camiada çeşitli vakıflar bu olayda ‘yan kuruluş’ gibi değil, siyasi otoriteden bağımsız ‘sivil toplum kuruluşu’ gibi davrandılar. Camiayı iyi tanıyanların söylediğine göre, cemaat ve tarikat vakıfları ‘itaat’e devam etmişlerdir.” ifadesini kullandı.

Akyol bu hamle ile iktidarın sadece şehirli milliyetçi değil, şehirli muhafazakâr kesimleri de kaybettiğini savundu.

Yazının devamı için tıklayın

Ne olmuştu?

Kurucuları arasında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da bulunduğu Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım atandı. 1986 yılında kurulan vakıfta, tarih, sinema, sosyoloji alanında seminerler veriliyordu. Vakıf, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’na yakınlığıyla biliniyordu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden gelen 3 kişilik geçici kayyım heyeti Bilim Sanat Vakfı'na gelerek, kendilerinin kayyım olarak atandığını bildirdi. Daha önce de vakfa ait İstanbul Şehir Üniversitesi’nin yönetimine el konulmuştu. Aynı sürecin devamı olarak üniversitenin kurucu olduğu vakıf da kayyım yönetimine girdi.