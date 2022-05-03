Taha Akyol: AK Parti iktidarının kamu hukuku alanındaki ihlallerini eleştiren, CB sisteminin yol açtığı sorunları tahlil eden bir ‘İslamcı’ görüyor muyuz?

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, bugünkü yazısında bilim, endüstri ve teknolojisiyle ekonomisi gelişmiş tek İslam ülkesinin bulunmadığını belirterek “Hukukun üstünlüğü zaten söz konusu değil! AK Parti ilk on yılında yarattığı umutları, ikinci on yılında kendi eliyle tahrip etti. Müslümanların, asırların içinden gelen istibdat ve itaat geleneğini sorgulamadan bir gelişme yolu bulamayacakları apaçık ortada…” değerlendirmesinde bulundu.

“İstibdat” ile ilgili Türkçülük İslamcılık akımlarının öncülerinin görüşlerine yer veren Akyol, “Bugün milliyetçiler ve İslamcılar arasında particiliğin 'dava' sanılması yaygındır. Bu yüzden ‘Fikir’ siyasetin sıradan bir aleti durumuna düşüyor. Siyasi güç yine sorgusuz sualsiz itaat istiyor.

Halbuki bu iki büyük fikir akımının büyük öncüleri, yukarıda örneklerini gördüğümüz gibi ‘inhitat’ dedikleri çöküşümüzün sebeplerini araştırırlar ve ‘istibdad’a dikkat çekerlerdi” diye yazdı.

Prof. Hayrettin Karaman’ın ilk baskısı 1993’te çıkan “Ana Hatlarıyla İslam Hukuku” adlı eserinde, Peygamberimizden otuz sene sonra “saltanat ve istibdadın” hakim olduğunu, “fikir hürriyetine meydan vermediğini” ve bu yüzden fıkıhta kamu hukuku konularının gelişmediğini yazdığını aktaran Akyol, şöyle devam etti:

"Kamu hukuku gelişmemiş olan fıkıh sistemine dayalı bir devlet çağımızda mümkün mü?! Siyasal İslamcı hareketlerin başarısızlığının birçok sebeplerinden biri budur.

Bunu sorgulayan ve AK Parti iktidarının kamu hukuku alanındaki ihlallerini eleştiren, CB sisteminin yol açtığı sorunları tahlil eden bir ‘İslamcı’ görüyor muyuz?

Aksine, Sayın Prof. Karaman’ın muhalefete fırsat vermemek için iktidarın eleştirilmemesini istemesi, siyasi tarafgirliğin, particiliğin İslami düşünceyi de nasıl kısırlaştırdığına dair hazin bir örnektir.”

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