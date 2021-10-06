Taha Akyol: 10 bin dolar milyoneri, 13 bin girişimci yurt dışına göçmüş; Çin ve Hindistan'dan sonra dünyada 3. sıradayız

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Türkiye'de dolar milyoneri olan 10 bin kişi, 13 bin de girişimcinin yurt dışına gittiğini belirterek, "İngiltere’den daimi vize almak için en az 2 milyon Sterlin ödeniyormuş… Portekiz 250 bin Avro değerinde mülk alan veya yatırım yapanlara vatandaşlık veriyor, bu yoldan 5 milyar Avro kazanmış.

Bize gelince… Eylül 2018’e kadar 1 milyon dolar ödeyip taşınmaz alanlara vatandaşlık veriyorduk, o tarihte 250 bin dolara indirdik! (Resmi Gazete 18 Eylül 2018) TC vatandaşlığının parasal değeri nasıl düşürülmüş, görüyorsunuz! Eylül 2020’ye kadar, 250 bin dolar verip taşınmaz alarak TC vatandaşı olanların sayısı, 7 bin 312 kişi, yani 1.8 milyar dolar… Portekiz’in 5 milyarı ile ölçün. Portekiz vatandaşlığı niye daha kıymetli? Belli…" diye yazdı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yurtdışına gidenler için "bilet verip gönderelim" açıklamalarına işaret eden Akyol, "Halbuki bunları ülkede tutacak siyasi ve toplumsal ortamı sağlamak gerekirdi. İtici değil çekici bir dil lazımdı…Gerçi Erdoğan “yurda dönün” diye çağrılar da yaptı. “Bilim insanlarının yurda dönüş seferberliğini başlatıyoruz” diye konuşmaları oldu. (22 Eylül 2018)

Fakat siyasi iklim ve kurumsal ortamlar iyileşmedi…

Şehir Üniversitesi’ni kapatmak, Boğaziçi’ne ‘kayyım rektör’ atamak, Merkez Bankası’nı aynı CB Kararnamesiyle sıradan bir genel müdürlük durumuna indirmek iyi işaretler değildir.

İşte ne beyinlerde ne sermayede kayda değer bir Türkiye’ye yöneliş yok.

İktidarın ilk dönemlerindeki gibi realist, rasyonel ve evrensel hukuk yönlü politikalara yönelmekten başka çıkış yolu gözükmüyor." diye yazdı.

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