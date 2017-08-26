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Spor

Taha Akgül dünya ikincisi oldu

PARİS,(DHA) - MİLLİ güreşçi Taha Akgül, Gürcü rakibi Geno Petriashvili'ye mağlup olarak dünya ikincisi oldu

26 Ağustos 2017 01:22

PARİS,(DHA) - MİLLİ güreşçi Taha Akgül, Gürcü rakibi Geno Petriashvili\'ye mağlup olarak dünya ikincisi oldu.
Paris\'te düzenlenen Dünya Serbest Güreş Şampiyonasında 125 kiloda finalde mindere çıkan milli güreşçimiz Taha Akgül, Gürcü rakibi Geno Petriashvili ile mücadele etti. Petriashvili\'ye 10-8 yenilen Taha, gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu. 
Yarı finalde karşılaştığı Amerikalı rakibi Nicholas Edward Gwiazdowski\'yi 10-0 sayı tuşu ile yenerek finale yükselen Taha Akgül, finalde Gürcü rakibi Geno Petriashvili\'ye mağlup oldu ve gümüş madalya kazandı. 

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