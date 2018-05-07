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Spor

Taha Akgül, Avrupa şampiyonu oldu

DAĞISTAN,(DHA) Avrupa Güreş şampiyonası erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, Avrupa şampiyonu oldu

07 Mayıs 2018 00:04

DAĞISTAN,(DHA)

Avrupa Güreş şampiyonası erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, Avrupa şampiyonu oldu.
Rusya Federasyonu\'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti\'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, altın madalya kazandı. Kaspiysk kentinde 7 gün süren şampiyonanın son müsabakasında olimpiyat şampiyonu milli güreşçi, serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili\'yi 2-1 mağlup ederek altın madalyaya uzandı. Milli güreşçi, 6\'ncı kez Avrupa şampiyonu olarak Türk sporcular arasında serbest stilde kendisine ait rekoru geliştirdi.
Taha Akgül\'ün altın madalya kazandığı bu kategoride bronz madalyalar ise Polonyalı Robert Baran ve Azerbaycanlı Jamaladdin Magomedov\'un oldu.

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