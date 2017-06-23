Tageszeitung: Neonazilere tek cent yok

Irak ordusunun Musul’da ilerleyişi sürerken IŞİD'in, örgütün sembolü haline gelen El Nuri Camii'ni havaya uçurduğu haberleri geliyor. Frankfurter Rundschau gazetesi IŞİD sonrasında ne olacağının belirsizliğini koruduğuna dikkat çekiyor:

"Kendi çöküşlerinin işaretini vermiş gibi oldular. Tam da Kuran-ı Kerim’in indirildiği Kadir Gecesi'nde Musul'da cihatçılar ‘halifelik' ilan ettikleri yeri havaya uçurdular. El Nuri Camii ile eğik duran minaresinden geriye sadece duman ve enkaz kaldı. IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi bundan üç yıl önce buradan halifelik ilan etmişti. Şu anda ise IŞİD’in kalesi sayılan Musul düşmek üzere. Suriye’deki IŞİD merkezi Rakka ise kuşatılmış durumda. Ancak rahat bir nefes almak mümkün değil. Terör döneminden sonra Irak’ta ve Suriye’de ne olacağı konusunda ulusal ve uluslararası savaş tarafları bir mutabakata varamadılar. Tüm katılımcılar bu bölgesel iktidar pokerinin bundan sonraki turuna hazırlık yapıyor. Donald Trump liderliğindeki ABD de bu sürece yoğun bir biçimde katılmak istiyor.”

Ludwigshafen’da yayımlanan Rheinpfalz gazetesi de El Nuri Camii'nin IŞİD tarafından havaya uçurulmasının sonun başlangıcı anlamına geldiğini, ancak bunun terörün sonu olmayacağını belirtiyor:

"IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi’nin 2014 Temmuz’unda ‘halifeliği’ ilan ettiği yerin yerle bir edilmesi gaddar IŞİD rejiminin sonuna gelindiğini gösteriyor. IŞİD bundan sonra ne Musul’u ne de Rakka’yı elinde tutabilir ama bir ‘şeriat devleti' kurmayı hedef alan dünya çapında daha binlerce cihatçı mevcut. Onların yenilgisinde rol oynamış olan Batılı ‘haçlılara' ve Şii ‘kafirlere' karşı intikam eylemlerini sürdüreceklerdir. Uzun süre IŞİD'in gölgesinde kalmış olan terör ağı El Kaide hazır durumda bekliyor.”

Almanya'da Federal Meclis, aşırı sağcı Nasyonal Demokrat Parti'ye (NPD) devlet mali yardımlarının kesilmesi için anayasa değişikliğini kabul etti. Die Tageszeitung'un internet portalındaki yorum "Nazilere tek cent yok” başlığını taşıyor:

"Federal Meclis anayasa düşmanı partilere finans yardımlarının durdurulması için harekete geçti. Bugün alınan karar NPD'yi hedefliyor. Bu parti için yardımların kesilmesi yaşamsal öneme sahip. Eğer Anayasa Mahkemesi sonunda NPD'ye finans yardımlarının kesilmesine karar verirse, bu partiye sert bir darbe olacaktır. Parti sürekli maddi sıkıntı içinde. Geçen yıl devletten bir milyon euro kadar bir finans yardımı almıştı. Bu finans kaynağını yitirmesi partinin sonunu getirebilir.”

Emder Zeitung gazetesi de yorumunu aynı konuya ayırmış:

"NPD'yi kapatma girişiminden sonra demokratik partiler Neonazilerin garip faaliyetlerini en azından dizginlemek için başka bir yönteme başvurdular. Parlamentodan çıkan sinyal diğer aşırı ve demokrasi düşmanı gruplara da verilmiş bir mesaj. Ancak Adalet Bakanı Heiko Maas'ın söylediği gibi para kaynaklarının kurutulması başka şey, aşırı sağcı kışkırtmalar ile mücadele bambaşka bir şey ve bu yöndeki mücadele çok daha zor. Ancak çapraşık düşüncelerin yasalar yoluyla ortadan kaldırılamayacağı da biliniyor. Bir de anayasa düşmanlığı çizgisinin nerede başlayıp bittiğine kim karar verecek? Zira, birilerinin radikal olarak gördüğü çevreler otomatikman demokrasi düşmanı anlamına gelmeyebiliyor.”

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