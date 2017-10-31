Tagesspiegel: Trump için henüz tehdit yok

Almanya’da tatil günü olması nedeniyle gazetelerin çoğu yayımlanmıyor. Frankfurter Rundschau gazetesinin online sayfasındaki yorumda, ABD başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahale ettiği iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında Başkan Donald Trump’ın eski kampanya yöneticisi Paul Manafort hakkında dava açılması ele alınıyor:

"ABD’deki ilgili kurumların, Trump ve ekibinin Rusya ile bağlantısı hakkındaki ayrıntıları anlatması karşılığında, lobicilik yapan Manafort'a ceza indirimi sunması pekâlâ mümkün. Ancak o zaman, başlayan fırtına bir kasırgaya dönüşerek Beyaz Saray’ı temelinden sarsabilir.”

Berlin merkezli Tagesspiegel gazetesinin online sayfasında aynı konuya ilişkin analizde ise Manafort’a yönelik suçlamaların Trump için henüz tehdit oluşturmadığı dile getiriliyor:

"(ABD medyasında) yer alan haberler dikkatli bir şekilde incelendiğinde, önemli yeni bir suçlama göze çarpmıyor. Sadece aylardır bilinen suçlamalar hakkındaki yeni detaylar ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Yeni olan bunlar temelinde Manafort ve Gates hakkında açılan dava. Ancak bunlar arasında Trump için tehlikeli olabilecek suç delilleri bulunmuyor.”

Almanya'da kilisede Martin Luther tarafından başlatılan reformların 500'üncü yıldönümü, Protestanlar ve Katolikler tarafından birlikte kutlanıyor. Nürnberger Nachrichten gazetesinde, 31 Ekim Reform Günü’ne ilişkin yayımlanan yorumda şu satırlar dikkat çekiyor:

"100 yıl sonra Luther’i anma günü kutlanacak mı? Kiliselerdeki üye sayılarına bakıldığında, bu endişe yaratan ve cevabı bilinmeyen bir soru. Bu sorunun yanıtı kiliselerin ne kadar reform yapacağına, insanların derin korkularına ve umutlarına nasıl yaklaşacaklarına bağlı. Ve bunlar, yaşanan bütün değişimlere rağmen hâlâ 500 yıl önceki gibi. Yaşam ve ölüm, anlam, yaşama cesareti, teselli ve umut. Peki Tanrı hâlâ sağlam bir kale mi?”

JD,CÖ

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