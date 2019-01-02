Tagesspiegel: Polise göre Ruhr bölgesindeki olay "terör saldırısı"

Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti'nde yılbaşı gecesi iki farklı kentte araçla yayaların hedef alındığı, dört kişinin yaralandığı olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.

Tagesspiegel gazetesi 50 yaşındaki Andreas N.'nin Bottrop ve Essen'de aracıyla kalabalığa daldığı olayın "terör saldırısı" olarak nitelendirildiğini yazdı. Gazete güvenlik çevrelerine dayandırarak verdiği haberinde, "zanlının kendi başına inisiyatif kullanarak saldırı düzenleyen radikal İslamcılarla mukayese edilebileceği" ifadesine yer verdi. Federal Başsavcılığın soruşturmayı devralma konusunu incelediği belirtildi.

Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul Salı günü Bottrop'u ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, zanlının niyetinin "yabancıları öldürmek" olduğunu söyledi. Olayın "çok ciddiye alınmak zorunda olduğunu" vurgulayan Reul, büyük bir titizlikle soruşturulduğunu belirtti. Bakan zanlının aracıyla ezdiği dört kişiden birinin durumunun ciddiyetini koruduğunu ifade etti.

50 yaşındaki zanlı Bottrop'da yılbaşı kutlamaları yapan, Afgan ve Suriyelilerin de aralarında bulunduğu kalabalığa aracıyla dalmış, dört kişinin yaralanmasına sebep olmuştu.

Daha sonra Essen'de bir otobüs durağında otobüs bekleyen yolcuları hedef almaya çalışan zanlı, polis tarafından gözaltına alınmıştı. Polis 50 yaşındaki zanlının Andreas N.'nin gözaltına alınırken yabancı düşmanı sözler sarfettiğini açıklamıştı.

DW, AFP/ HT,GA

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