-TAEK: ATMOSFERE RADYASYON SALINIMI VAR ANKARA (A.A) - 15.03.2011 - Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), resmi web sitesinde Japonya'da Fukuşima nükleer santralindeki durumu saat saat duyuruyor. TAEK'in Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan derlediği bilgilere göre, bugün yerel saatle 06.10'da Fukuşima nükleer güç santralinin 2. ünitesinde bir patlama gerçekleşti. Patlama nedeniyle ünitenin basınç baskılama havuzunun hasar görmüş olabileceği bildirildi. Yerel saatle 04.50'de söz konusu santralin 4. ünitesinin kullanılmış yakıt depolama havuzunda bir yangın çıktığı ve atmosfere doğrudan radyasyon salımı olduğu kaydedildi. TAEK'in verdiği bilgiye göre, sahada radyasyon seviyesinin 400 milisivert (mSv)/saate kadar çıktığı ve yangının sebebinin hidrojen patlaması olabileceği belirtildi. Saat 11.00 itibariyle söz konusu yangın söndürüldü. Bugün itibariyle, Fukuşima santralinin birinci, ikinci ve üçüncü ünitelerindeki reaktörler kapalı durumda bulunuyor. Santrale ne elektrik ne de dizel jeneratör ile güç sağlanamıyor. Santrale güç sağlama çalışmalarına devam edilmekle birlikte, 1. ve 2. ünitede şimdilik mobil jeneratör kullanılıyor. Fukuşima santralinin 1., 2. ve 3. üniteleri soğuk durdurma durumunda bulunuyor. Bu soğutucu suyun atmosferik basınç seviyelerinde sıcaklığın da 100 santigrat derecenin altında olduğu anlamına geliyor. Bu koşullarda, reaktörlerin güvenli bir şekilde kontrol altında olduğu değerlendiriliyor. Aynı santralin 4. ünitesini de soğuk durdurma aşmasına getirmek için soğutma çalışmaları sürdürülüyor.