'Tadilat yapılan evdeki çocuğa taciz' iddiasına 15 yıl hapis istemi

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - MUŞ\'ta, evlerinin bahçe duvarını yenilediği ailenin Ö.N.K. (12) isimli kızını taciz ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan inşaat ustası S.K. (51) hakkında, \'çocuğa cinsel istismar\' suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan, taciz olayından kendilerine gelen ihbarla haberdar olduklarını ve talep edilmesi durumunda gerek çocuğa gerekse aileye her türlü psikolojik ve hukuki desteği vereceklerini söyledi.

Olay, yaklaşık 1 ay önce, Muş merkezde meydana geldi. Ö.N.K., yaz tatilini geçirmek için babası L.C.K. (59) ve halası F.G.B. (56) ile beraber İstanbul\'dan memleketleri Muş\'a geldi. L.C.K., burada kendisine ve kardeşlerine ait apartmanın bahçe duvarını yeniletmek için inşaat ustası S.K. ile anlaştı. Apartmanda çalışmaya başlayan S.K., iddiaya göre, işiyle meşgul olduğu sırada Ö.N.K.\'nin bulunduğu odaya girip, perdeleri kapattı. S.K., çocuğun babası apartmanın başka yerindeyken, Ö.N.K.\'yi elle taciz etti.

HALASINA \'NE OLUR GİDELİM BURADAN\' DEMİŞ

Taciz olayı, Ö.N.K.\'nin, halasına \"Hala ne olur gidelim buradan, burada durmak istemiyorum\" demesiyle ortaya çıktı. Ö.N.K., neler olduğunu soran halasına olayı anlattı. Baba ve halanın suç duyurusu üzerine gözaltına alınan S.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Muş Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianame de Muş 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. S.K. hakkında, \'çocuğa cinsel istismar\' suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenirken, davanın ilk duruşması, perşembe günü görülecek.

UCİM DAVAYI TAKİP EDECEK

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan, taciz olayından kendilerine gelen ihbarla haberdar olduklarını ve talep edilmesi durumunda gerek çocuğa gerekse aileye her türlü psikolojik ve hukuki desteği vereceklerini söyledi. Özkan, \"Çocuklar vatandır ve vatanın en hassas şekilde korunmaya ihtiyaçları vardır. Vatandaşlarımız, her türlü istismar durumunda bize internet sitemiz olan \'www.ucim.org.tr\' adresinden ulaşabilir ve ihbarda bulunabilirler\" dedi.