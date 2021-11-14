Tadilat maliyetleri pandemi etkisiyle zirve yaptı; 2019'dan bu yana yüzde 150 arttı

Pandemiyle birlikte evde geçirilen zamanın artması ev tadilatı ve yenilemelerinde artışa neden oldu.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından yapılan araştırmaya göre boya, parke, kapı, pencere, seramik, vitrifiye gibi dekoratif yenilemelerin maliyeti pandemi öncesi yıl olan 2019'dan bu yana yüzde 150 arttı. Elektrik, ısıtma-soğutma, havalandırma, yalıtım dahil yenileme maliyeti yüzde 50, kolonlara kadar inilip güçlendirme dahil yapılan derin yenilemenin maliyeti de yüzde 56 yükseldi.

Ekonomi Manşet'in aktardığına göre Türkiye İMSAD Başkanı Tayfun Küçükoğlu, tadilatlar için işçilik hariç maliyetler konusunda şu bilgileri verdi:

"Eğer kolonlara kadar inilip güçlendirme dahil derin yenileme yapılıyorsa yaklaşık maliyet metrekare başına 1.800 TL. 100 metrekare ev için 180 bin TL ödenecek. Eğer güçlendirme yapılmadan tesisat (elektrik, su vb.), ısıtma-soğutma, havalandırma sistemleri, yalıtım dahil cephe sistemleri, pencere-cam ve çatı-baca sistemleri ile ilgili bir yenileme söz konusu ise metrekare başı maliyet 800-900 TL’ye düşüyor. 2021 yılı ilk 6 ay verilerine göre boya, parke, kapı, pencere, seramik ve vitrifiye yenilemelerini kapsayan dekoratif yenileme ise metrekare başına 400-500 TL maliyetle yapılabiliyor."