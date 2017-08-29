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Kültür-Sanat

Tadeo Jones filminde Kapadokya ve Türkiye tanıılıyor

NEVŞEHİR, (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan anlaşmayla, 40 ülkede, 10 milyon kişi tarafından izlenen İspanyol animasyon sinemasının önemli kahramanı Tadeo Jones serisinin yeni filminde Kapadokya ve Türkiye'yi tanıtılıyor

29 Ağustos 2017 16:50

NEVŞEHİR, (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan anlaşmayla, 40 ülkede, 10 milyon kişi tarafından izlenen İspanyol animasyon sinemasının önemli kahramanı Tadeo Jones serisinin yeni filminde Kapadokya ve Türkiye\'yi tanıtılıyor.
Bu amaçla, çekilecek Tadeo Jones: El Secreto del Rey Midas (Tadeo Jones 2: Kral Midas’ın Sırrı) filminin bir bölümü Kapadokya\'da geçecek. Dağıtımı Paramount Pictures tarafından yapılan ve 25 Ağustos\'ta vizyona giren filmde, Kral Midas’ın kayıp olan kolyesinin üç parçasının bulunarak bir araya getirilmesi konusu işleniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan anlaşmayla filmin kahramanı Tadeo Jones, Kral Midas\'ın sırrını Kapadokya\'da da arayacak. Filmin resmi fragmanında ve televizyon reklamlarında da Kapadokya\'ya önemli sürelerle yer verilecek. Filmin fragmanında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kullanılan ve Türkiye\'nin dünyada tanıtımında önemli yeri olan iki logo da kullanılacak. Yaklaşık 10 milyon 5-12 yaş arası çocuk ve ailelerinin hedeflendiği, \'Indiana Jones\' serisinin bir uyarlaması olarak değerlendirilebilecek olan Tadeo Jones 2 filmi ile 40 ülkede Kapadokya\'nın doğal ve kültürel güzellikleri ile Türkiye\'nin tanıtımı yapılacak. İlk gösteriminin İspanya’da gerçekleştirileceği filmin hem vizyona girmesinden önce hem de vizyonda olduğu sıralarda yapım şirketi ile tanıtım kampanyaları da planlandı.
Filmin yapımcısı olan, İspanya’nın en büyük medya grubu olan ve bünyesinde 7 ayrı televizyon kanalı bulunan Mediaset Espana, gerek İspanya’da gerekse dünyanın değişik bölgelerinde yüksek gişe rakamları elde eden sinema yapımları üretiyor. Firma, serinin ilk filmi olan \'Las Aventuras de Tadeo Jones\'u (Tadeo Jones’un Maceraları) 2012\'de izleyicilere sundu. Film İspanya’nın yanı sıra Latin Amerika ülkeleri, Fransa, Hollanda, Belçika, İtalya, Polonya, Yunanistan, Hırvatistan, İzlanda, Güney Kore, Singapur, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye de dahil olmak üzere 40 ayrı ülkede 10 milyonun üzerinde izleyiciye ulaştı. Tadeo Jones 1 yaklaşık 24 milyon dolar yurt dışı, 24 milyon dolar yurt içi gişe hasılatı elde etti. Ayrıca vizyondan çıktıktan sonra da 7 milyon televizyon izleyicisi de filmi izlemeyi tercih etti. Film Türkiye’de, \'Hazine Avcısının Maceraları\' adı ile 2013 yılı Mart ayında vizyona girdi.

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