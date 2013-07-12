T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Tadelle 150 yıllık İtalyan şirketini satın aldı

Gıda, ilaç ve enerji alanında faaliyet gösteren Toksöz Grup, 150 yıllık İtalyan çikolata markası Pernigotti’yi Fratelli Averna’dan satın aldı

12 Temmuz 2013 19:18

Tadelle ve Sarelle markalarıyla tanınan Toksöz Grup, İtalyan Pernigotti'nin tamamını satın aldı.
 
Toksöz Grup Sanset Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Toksöz satın almayla ilgili olarak, "Toksöz Grup olarak, ünlü Pernigotti markasını satın almaktan son derece mutluyuz. Bu bizim ilk yurtdışı satın almamız. Grubumuz, çikolata, nugat ve dondurmada dünya çapında tanınan bir marka olan Pernigotti’nin yurtdışındaki gücünü de arkasına alarak daha da güçlenecek ve Avrupa başta olmak üzere, dünyada yeni pazarlarda başarıyla varlığını gösterecek" dedi.

Averna Grup Yönetim Kurulu Başkanı Francesco M. Claudio Averna ise, "Pernigotti için, büyük ulusal ve yabancı oyuncular arasından Toksöz gibi önemli bir grubu bulduğumuz için çok memnunuz. Toksöz Grubu, şirketin büyümesine katkıda bulunacak" şeklinde konuştu.

ETİKETLER

tadelleitalyaşirketpernigotti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24