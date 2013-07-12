Tadelle 150 yıllık İtalyan şirketini satın aldı

Tadelle ve Sarelle markalarıyla tanınan Toksöz Grup, İtalyan Pernigotti'nin tamamını satın aldı.



Toksöz Grup Sanset Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Toksöz satın almayla ilgili olarak, "Toksöz Grup olarak, ünlü Pernigotti markasını satın almaktan son derece mutluyuz. Bu bizim ilk yurtdışı satın almamız. Grubumuz, çikolata, nugat ve dondurmada dünya çapında tanınan bir marka olan Pernigotti’nin yurtdışındaki gücünü de arkasına alarak daha da güçlenecek ve Avrupa başta olmak üzere, dünyada yeni pazarlarda başarıyla varlığını gösterecek" dedi.

Averna Grup Yönetim Kurulu Başkanı Francesco M. Claudio Averna ise, "Pernigotti için, büyük ulusal ve yabancı oyuncular arasından Toksöz gibi önemli bir grubu bulduğumuz için çok memnunuz. Toksöz Grubu, şirketin büyümesine katkıda bulunacak" şeklinde konuştu.