Tadaman Katliamı: The Guardian, Esad'a bağlı güçlerin 41 sivili infaz edip bir çukurda yaktığını gösteren görüntüleri yayınladı

T24 Dış Haberler

Britanya gazetesi The Guardian'ın yayımladığı bir incelemeye göre 16 Nisan 2013'te Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı askeri istihbaratın 227. Birimi, başkent Şam yakınlarındaki Tadamon'da en 41 sivili infaz etti.

Paylaşılan görüntülerde sivillerin toplandığı; elleri ve bazılarının da gözlerinin bağlı bir biçimde askerler tarafından bir 'infaz çukuruna' götürüldükleri görülüyor. Askerler, elleri bağlı sivilleri infaz ettikten sonra cesetleri çukura atıyorlar.

Video daha sonra cesetlerin üzerine benzin döküldüğü ve yakıldığını gösteriyor. The Guardian'a göre çukurda en az 41 ceset vardı.

Kayıtlarda Suriyeli askerlin savaş suçu kapsamına giren eylemleri yaparken gülüştüğü duyulabiliyor.



UYARI: Bu görüntüler, bazı izleyiciler için rahatsız edici olabilir

Haberde imzası olan The Guardian'ın Orta Doğu muhabiri Martin Chulov, "Bunlar, tüm savaşın en çok suç teşkil eden görüntülerinden" dedi ve "Görüntüler, bize 10 yıllık savaşın daha önce görülmemiş bir tarafını anlatıyor" ifadelerini kullandı.

The Guardian'ın yayınladığı görüntüleri 2013 yılında Esad yanlısı milislere yeni katılmış bir kişinin çektiği; bu görüntüleri önce Fransız bir aktivistle; ardından da araştırmacılar Annsar Shahhoud ve Prof. Uğur Ümit Üngor paylaştığı bildirildi.

Kaydı çeken ve sızdıran kaynağı, Suriye'nin dışında ve güvende olduğu ifade edildi.