-''TAÇSIZ KRAL''IN OTOMOBİLİ ALICI BEKLİYOR ÇANAKKALE (A.A) - 09.02.2011 - Türk sinemasının unutulmaz oyuncuları arasında yer alan, oynadığı yaklaşık 200 filmdeki rolleriyle sinema tarihine adını ''Taçsız Kral'' olarak yazdıran Ayhan Işık'ın ölmeden önce satın aldığı 1977 model ''Buick'' marka otomobili Çanakkale'de alıcı bekliyor. Çanakkale'de yaşayan Kaan İzmir, klasik otomobillere duyduğu ilgi nedeniyle Ayhan Işık'ın 1977 yılında yurt dışından satın aldığı ve Türkiye'ye getirdiği otomobili, 2 yıl önce İstanbullu bir iş adamının satılığa çıkardığını gördü. Söz konusu kişiyle irtibata geçen İzmir, ''Taçsız Kral''ın 6600 motor ve 406 beygir gücündeki otomobilini yaklaşık 20 bin dolara satın alarak Çanakkale'ye getirdi. Eğitimini yurt dışında sürdürmek istemesi nedeniyle aracı satışa çıkaran İzmir, otomobilin halen yeni model araçlarda bulunmayan konfora sahip olduğunu savundu. Orijinalliğini koruyan otomobilin 4 camının da elektronik olduğunu, koltuklarının elektronik ayarlanabildiğini, direksiyonunun hidrolik, vitesinin otomatik olduğunu anlatan İzmir, ''Türk sinemamızın yıldızları arasında yer alan Ayhan Işık'ın kullandığı otomobile her binişimde adeta o eski günleri anımsıyorum. Otomobilin direksiyonunun onun parmak izlerini, pedalında ayak izlerini taşıdığı bilmek beni cezbediyor'' dedi. İzmir, otomobili satın almasının bir diğer nedeninin de Işık'ın mirasına sahip çıkmak olduğunu dile getirdi. Otomobili istemeyerek de olsa satışa çıkardığını ifade eden İzmir, ''Her gün onlarca kişi telefonla arayıp, otomobili soruyor. Özellikle film yapımcıları, otomobili kiralamak istiyor. Yurt dışına gideceğim için babamın otomobille ilgilenemeyeceğini düşündüğümden dolayı böyle bir karar aldım'' diye konuştu.