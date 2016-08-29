Tacizle suçlanıp işten atılan otobüs şoförü suçsuz çıktı

Antalya'da 25 yıllık halk otobüsü şoförü Ethem Demir'in, seferi bittikten sonra yolcu indirirken otobüse binmek isteyen bir kadın yolcuya söylediği, "Eve gidiyorum, işim bitti" sözleri sosyal medyada paylaşılmıştı. Bunun üzerine sözleşmesi iptal edilen şoför işsiz kalmıştı. Suçsuz olduğu ortaya çıkan şoför işine geri döndü.

Posta’nın haberine göre, Antalya’da 25 yıldır şehir içi toplu ulaşımda şoförlük yapan evli ve 3 çocuk babası Ethem Demir'in seferi bittikten sonra yolcu indirirken otobüse binmek isteyen bir kadın yolcuya söylediği "Eve gidiyorum, işim bitti" sözleri, otobüs içindeki bir başka kadın yolcu tarafından "Eve gidiyorum, gelecek misin" şeklinde babasına anlatıldı.

Babanın konuyu sosyal medyadan paylaşmasının ardından tepkiler üzerine şoförün sözleşmesi feshedildi. Haklılığını güvenlik kamerası görüntüleriyle belgeleyen Demir, Büyükşehir Belediyesi’nin devreye girmesi ile işine yeniden başladı.

“25 yılımı verdim”

İşine dönmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Demir, "Benim, ‘İşim bitti eve gidiyorum, işim bitti’ kelimelerini, ‘İşim bitti eve gideceğim, gelecek misin?’ diye değiştirip babasına söylemiş. Ardından bu durum sosyal medya üzerinden paylaşılıp,haber yapılınca haksız yere işimden oldum.

Ardından arabada bulunan güvenlik kamera kayıtlarını gerekli yerlere vererek haklılığımı ispatladım. Kadın yolcuya kesinlikle öyle bir cümle kurmadım. Yaşananlar karşısında çok üzüldüm. Bu mesleğe 25 yılımı verdim. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için gece gündüz çalışıyoruz. Böyle bir olay karşısında çok üzüldüm" dedi.

İşe geri dönmesinin eşini ve çocuklarının da çok mutlu ettiğini aktaran Demir, "Nasip olursa ilk seferimize yarın çıkacağım. Haklılık mücadelemizi kazandığımız için çok mutluyum. Bu olay vatandaşlarımıza örnek olsun. Bundan sonra kimse bir olayın arkasını araştırmadan sosyal medyada paylaşım yapmasın. Benim hakkımda sosyal medyada paylaşımda bulunan kişi ve kişilerden şirketimiz avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulunacağım.

Benim haklılığıma inan ve benden desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediyesi yetkililerimize, Pamfilya A.Ş. Başkanı Mehmet İnce’ye, şoför arkadaşlarıma çok teşekkür ederim" ifadelerini kaydetti.

“Suç duyurusunda bulunacağız”

Antalya’da ‘AN’ plakalı toplu ulaşım otobüslerinin işleticisi Pamfilya A.Ş. Başkanı Mehmet İnce ise, "Olay ben Antalya’da olmadığım bir günde yaşandı. Ben de sosyal medyada paylaşımları görünce çok üzüldüm. 25 yıllık şoför arkadaşımızdan böyle bir şey beklemezdik. Sosyal medyadan çok tepki gelince işine son vermek zorunda kaldık.

Daha sonra Antalya’ya gelince kamera kayıtlarını tek tek inceledim. Fakat böyle bir durumun yaşanmadığını aksine yolcunun şoförümüze hakaret ettiğini gördüm. Antalya Büyükşehir Belediyesi de devreye girdi ve şoför arkadaşımız yeniden ekmeğini kazanmak için işinin başına döndü. Şoförümüz ve şirketimiz hakkında bu paylaşımları yapanlar hakkında avukatlarımız aracılığıyla suç duyurusunda bulunacağız. Gerekli evrakları ve görüntüleri kendilerine verdik" dedi.