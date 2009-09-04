Tacizle suçlanan savcı Gök ve nişanlısı ayrıldı

İzmir Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı görevindeyken, özel Yaşar Üniversitesi öğretim görevlisi Ü.E.İ.'ye cep telefonuyla gönderdiği mesajlarda cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan, Cumhuriyet Savcısı olarak Samsun'a atanan Murat Gök ile nişanlısı avukat Pınar Melli ayrılma kararı aldı. Gök ve Melli'nin 25 Eylül'de Karşıyaka'da yapacakları düğünün davetiyeleri de dağıtılmıştı.

Davetiyeleri bile dağıtılan düğün iptal

Yaşar Üniversitesi öğretim görevlisi Ü.E.İ., hafta başında avukatları Tarcan Ülük ve Ayla Ülük aracılığıyla, Karşıkaya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, Savcı Murat Gök'ün, babası Hakkı İlhan'ın tutuklandığı tarihte kendisine cinsel içerikli ve cinsel ilişkiye daveti çağrıştıran mesajlar gönderdiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Suç duyurusunda Gök'e ait olduğu iddia edilen SMS mesajları da delil olarak sunuldu. Şikayet dilekçesinde, Gök'ün, bir mesajında kızı ve babasını adliyeye davet ettiği, babasının davasında yardımcı olacağını, gerekirse avukat önerebileceğini söylediği de iddia edildi.

Şikayet dilekçesi verilmesinden sonra iddialarla ilgili açıklama yapan Savcı Gök, “Bu olaylar uzun zaman önceydi. O zaman bekardım ve bu bayanla bir süre birlikteliğimiz oldu. Madem şikayetçi olacaktı, şimdiye kadar neden durdu? Şikayetin, düğüne yakın zamana denk getirilmesine bir anlam vermiyorum. Çünkü kendisinin, benden öyle bir beklentisi vardı. Babası çete liderliğinden tutuklandı. Sürekli odama gelip yardım istedi. O beni etkilemeye çalıştı. Yapılanların hepsi bir iftira” demişti.

Savcı Gök, şu an başka bir kişiyle nişanlı olduğunu ve 25 Eylül'de evlenmek için gün aldığını hatıratarak, “Tam evlilik öncesi ve hakime rüşvet iddiasıyla hakkında dava açıp tutuklanmasına yol açtığım Tarcan Ülük'ün avukatlığını üstlendiği bu hanımın davranışını takdirinize bırakıyorum” demişti.

Evlilik hazırlıkları son aşamaya gelen hatta tayin yeri Samsun'da kalacakları lojmanı bile gezen Gök'ün avukat nişanlısı Pınar Belli, bu iddiaların ardından ayrılma kararı aldı. Gök ve Belli'nin dün biraraya gelip, birliktelekilerini bitirme kararı verdikleri öğrenildi.

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı avukat Pınar Melli, ayrılma konusundaki söylenenlerin doğru olduğunu belirtip “Aramızdaki herşey kesinlikle bitti” dedi. Yeni evleri ve düğün için birçok alışveriş yapan Savcı Murat Gök ileaAvukat Pınar Melli’nin, ayrılma kararından sonra masrafların ve malların paylaşımını da yaptıkları iddia edildi.

Pınar Melli ailesine yakın olan bir kişi, ortaya atılan iddialardan çok, mesajların çekildiği tarihlerde Murat Gök ile aralarında ilişki olduğu için Pınar Melli'nin psikolojisinin oldukça kötü olduğunu belirtti. Avukat Melli'nin nişanı attıktan sonra rapor alarak, dinlenmek için bilinmeyen biryere gittiği belirtildi.

Nişanlısıyla ayrıldıkları yönündeki iddiaları kabul etmeyen Savcı Murat Gök, çok sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını, sorunu çözmeye çalıştığını belirtti.

Murat Gök ve Pınar Melli'nin 25 Eylül'de Karşıyaka Rain'de yapacakları düğünün davetiyeleri de dağıtılmıştı.