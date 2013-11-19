İki kadına cinsel tacizin kefaleti 50 bin TL!

Yanında çalışan iki kadının tacizle suçladığı Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Şeref Çalışır cinsel istismar suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın tutuklanmasına karar veren mahkeme, 50 bin TL kefalet ödemesi durumunda serbest bırakılmasına hükmetti.

Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli memurlar J. Y ile Ç.A’yı taciz ettiği iddiasıyla İlçe Milli Eğitim Müdürü Şeref Çalışır hakkındaki davada karar çıktı. İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya sanık Şeref Çalışır ile avukatları katıldı. Duruşmaya şikayetçi kadınlardan Ç.A katılırken, J.Y. ise yer almadı.

Sanık: Bakanlık olaya iki kez baktı

Duruşmada ek savunma süresi talep etmeyen sanık Şeref Çalışır, “Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Müştekiler hem benim hem de şube müdürlerimin, cinsel tacizde bulunduğumu belirtmesine rağmen burada sadece ben yargılanmaktayım. Herhangi bir disiplin cezası almadım. Eğer suçum olsaydı Bakanlık müfettişleri bana ceza verirdi. Nitekim bakanlık tarafından olaya iki kez bakıldı ve aklandım. Bu itibarla beraatimi istiyorum" dedi.

Müşteki: Sanığın cezalandırılmasını istiyorum

Şikayetçi kadınlardan Ç.A. ise, "Ben olay nedeniyle acı çekiyorum. Şikayetçiyim. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu. Mahkeme son sözlerin ardından kararını açıkladı. Mahkeme, sanık Şeref Çalışır’ın mağdur J. Y’e karşı basit cinsel istismar suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek, Çalışır’ı 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ancak mahkeme cezayı sanığın geçmişi ve suç sonrası tutum ve davranışlarını göz önünde bulundurarak 2 yıl 6 aya indirdi.

İkinci tacize 5 yıl 7 ay 15 gün

Mahkeme sanık Şeref Çalışır’ı, mağdur Ç. A’ya karşı da basit cinsel istismar suçunu işlediğini belirterek 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme cezayı ‘dava konusu eylem birden çok ve değişim zamanlarda gerçekleştirdiği" gerekçesiyle önce 6 yıl 9 aya çıkardı. Ancak cezayı sanığın geçmişi ve suç sonrası tutum ve davranışlarını göz önünde bulundurarak cezayı 5 yıl 7 ay 15 güne indirdi.

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