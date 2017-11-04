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Dünya

Tacizle suçlanan milletvekili mazbatasını almayacak: Hatırlamamak mazaret değil

Avusturya’da Liste Pilz oluşumundan milletvekili seçilen Peter Pilz'in iki kadına cinsel tacizde bulunduğu öne sürülmüştü

04 Kasım 2017 22:29

Avusturya’da Yeşiller Partisi’nden ayrılarak yeni fraksiyonla Meclis’e girmeyi başaran Liste Pilz oluşumu Başkanı Peter Pilz, hakkındaki cinsel taciz suçlamalarının ardından milletvekilliği mazbatasını almayacağını açıkladı.

Başkent Viyana'da basın toplantısı düzenleyen Pilz, hakkında iki kadına cinsel tacizde bulunduğu yönünde iddialar olduğunu söyledi.

“Hatırlamamak mazeret değil”

Pilz, Avusturya yerel gazetesi Falter'in, kendisinin 2013 yılında Yeşiller Partisinden milletvekili seçildiği dönemde, Tirol eyaletinin Alpbach kasabasında bir genç kadını taciz etmiş olduğu yönündeki haberiyle ilgili olarak bir basın konferansı düzenledi. Konferansta Falter’ın genel yayın yönetmeninin, haberde yer alan iddiaların derinlemesine araştırıldığıyla ilgili kendisini temin ettiğini söyleyen Pilz, "Son derece ciddiye aldığım bu suçlamalar nedeniyle, her ne kadar olayı hatırlamıyor olsam da, parlamentodan mazbatamı almayacağım ve perşembe günkü yemin törenine katılmayacağım" diye konuştu.

Geçen ay yapılan genel seçimden 5'inci parti olarak çıkan ve meclise girmeye hak kazanan Liste Pilz hareketinin Başkanı Pilz, milletvekilliği mazbatasını almayacağını belirtti.

‘Karalama kampanyası' demişti

Geçen cuma günü, Yeşiller Partisi'nden çalışma arkadaşı bir kadın Pilz'i cinsel tacizle suçlamış, Pilz bu iddiaları kabul etmeyerek suçlamaları 'eski partisinin karalama kampanyası' olarak tanımlamıştı.

Bu sabah Alpbach kasabasında düzenlenen forumda bir başka kadın, Pilz'in kendisini taciz ettiğini ve söz konusu olaya ilişkin şahitlerinin olduğunu ileri sürmüştü.

 

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